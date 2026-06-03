“Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing", dijo la senadora sobre las multitudinarias marchas en todo el país. Sus palabras fueron calificadas por el presidente como una "masterclass".

“Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, enumeró Bullrich a través de su cuenta personal de X. Luego, Milei citó el tuit de la legisladora y lo consideró una “MASTERCLASS”.

La senadora ratificó el lema de la actual gestión en materia de seguridad, al resaltar que “EL QUE LAS HACE, LAS PAGA”, mientras que recriminó que “nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos” y “no vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN”.

En este sentido, consignó que “no tiene un discurso para afuera y otro para adentro”, por lo que, según consideró, “no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros”, al referirse al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

“Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, arremetió la ex ministra de Seguridad.

Además, se refirió al caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, al mencionar que “hay un asesino con nombre y apellido”, porque “no son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo”, sino “una persona concreta”.

“La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, concluyó.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino







