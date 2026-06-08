La medida busca visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica.

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

Los profesionales sostienen que una mejora en las condiciones de trabajo resulta fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados de todo el país. Mientras se desarrolla la medida, los prestadores aguardan una respuesta que permita avanzar en una solución al conflicto.

Numerosos profesionales dejaron de trabajar bajo el sistema de cápitas y que actualmente existen demoras de varios meses para acceder a determinadas consultas. Según describió el abogado previsional Christian D'Alessandro, hay casos en los que los turnos disponibles recién aparecen para agosto, septiembre e incluso octubre.

Persisten las deudas con prestadores de salud

La situación financiera del PAMI sigue generando incertidumbre entre los prestadores médicos que trabajan con la obra social. Aunque el Gobierno realizó algunos pagos parciales durante las últimas semanas, todavía existen deudas pendientes.

Christian D'Alessandro señaló que algunos sectores comenzaron a recibir transferencias correspondientes a períodos anteriores, aunque la regularización está lejos de completarse. Como ejemplo, explicó que "los odontólogos habían recibido la cápita del mes de abril", una señal de que parte de los pagos comenzaron a normalizarse. Sin embargo, aclaró que la deuda acumulada continúa siendo importante y que muchas de las dificultades operativas que enfrentan los afiliados siguen sin resolverse.

Fuente y fotos: Perfil



