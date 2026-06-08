En declaraciones a CIUDAD TV, el secretario general del Sindicato de Camioneros de Chaco y cosecretario de la CGT regional, Isaías Alegre, analizó la situación que vive la mayoría de la clase trabajadora por las políticas económicas del gobierno nacional y destacó los logros de su sindicato para la atención de sus afiliados. Además, consideró que Jorge Capitanich sería el candidato peronista mejor posicionado para recuperar la provincia en 2027.

La renovación en Sáenz Peña incluyó la incorporación de una sala de radiología totalmente digitalizada, consultorio odontológico y ecógrafos para agilizar la atención de los pacientes. Sin embargo, Alegre lamentó no haber podido instrumentar un laboratorio de análisis clínicos propio debido a las trabas regulatorias vigentes. Al respecto, cuestionó con dureza los privilegios corporativos al advertir que “la burocracia para poner es importante, si vos no sos bioquímico no podés tener un propio laboratorio”, y consideró que “si quieren regularizar algo tenían que haber regularizado eso, tenían que haber regularizado todos los colegios para que nosotros podamos tener también para el afiliado sus servicios”.

Preocupación por el empleo, desinformación y el impacto del RIGI

En el plano laboral, el panorama descripto por el líder de Camioneros es alarmante. El dirigente alertó sobre una “incertidumbre total” y un profundo temor entre los trabajadores de quedar en la calle a raíz de la reforma laboral en marcha y las normativas que se implementarán a fin de año. En ese sentido, denunció maniobras de sectores patronales en el norte del país que intentan avanzar contra los derechos adquiridos y reveló: “Hay empresas que le decían a los compañeros que ya no tenían que descontarle más la cuota sindical”. Alegre calificó esto como una “viveza” alimentada por los discursos oficiales y la desinformación. Al recordar el caso de un chofer despedido que se había confundido al votar, relató: “Me decía que ellos pensaban que esto iba a cambiar y ahora se encontraron que los hijos no tenían para comer, que él estaba sin trabajo, así que se encontró mal”.

Alegre también vinculó la crisis con el impacto de las políticas macroeconómicas en Chaco, cuestionando con dureza la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El cosecretario de la CGT local advirtió que el territorio chaqueño registra una fuerte pérdida de puestos laborales y el cierre de comercios, señalando que “cada vez tenemos menos, tenemos 30.000 trabajadores menos empleados privados en la provincia, tenemos casi mil pymes que no están más acá”. “Beneficio para la provincia no tuvimos, así que no sé qué beneficio ha dado este gobierno nacional a la provincia, que le ha sacado los ATN, la verdad que parece que somos alcahuete del gobierno”, cuestionó, criticando además la postura de mandatarios peronistas a quienes acusó de haber traicionado sus principios. Ante este escenario, pronosticó un fuerte voto castigo: “El año que viene va a cambiar, con fe, con esperanza y con los trabajadores que van a votar con su bolsillo, porque los trabajadores siempre votamos con nuestro bolsillo, así que van a votar con su bolsillo el año que viene y va a sacar este gobierno, este gobierno que está haciendo desastre en la Argentina, que está haciendo una masacre social”.

El debate por las PASO y la parálisis de las viviendas sociales

Otro de los puntos de fuerte conflicto con la administración provincial es la parálisis de los proyectos habitacionales destinados a los trabajadores. Alegre denunció que hay un paquete de 30 viviendas de la CGT que se encuentran frenadas con un 70% de avance de obra y que el gobierno no muestra voluntad de resolverlo. El dirigente relató que las autoridades les “dejaron claro que plata para las viviendas de la CGT no hay” y que, a pesar de que propusieron entregarlas así para que los trabajadores consiguieran financiamiento y las terminaran, la respuesta estatal fue negativa: “Ellos no tienen sensibilidad, todo lo que venga de los trabajadores, ellos odian… Tienen un odio hacia la clase trabajadora”. Cruzó también al gobernador por sus declaraciones públicas sobre el carácter de sus funcionarios, manifestando: “Escuchaba el otro día al gobernador que decía que él quería gente que tenga coraje, ¿coraje para qué? ¿Para cagar al pueblo? Yo prefiero gente sensible al lado mío”.

En la misma línea de confrontación política, el titular de Camioneros defendió firmemente la continuidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Sucesivas y Obligatorias (PASO) en la legislatura chaqueña, desestimando los argumentos oficiales sobre los costos económicos. “Vos tenés diez veces más en gasto en publicidad que lo que tiene una PASO”, contraatacó. Alegre defendió el mandato del Partido Justicialista que ordena sostener este mecanismo de participación, argumentando que eliminarlo para obligar a los partidos a solventar internas privadas representa un oportunismo oficialista: “Llevar los partidos a interna que están desfinanciados cuando vos tenés el gobierno y tenés la plata vos solamente para hacer elecciones, entonces es una locura, es una viveza criolla”.

Reconfiguración del peronismo y el liderazgo de Capitanich hacia el futuro

De cara al armado político para el próximo turno electoral, Alegre, quien además se desempeña como vicepresidente del Partido Justicialista de Chaco, abogó por consolidar una unidad real que deje atrás las estructuras elitistas del pasado reciente. “Decía Capitanich mismo, decía ‘menos selfie y más zapatillas’, bueno los candidatos tienen que meter zapatillas, tienen que recorrer la provincia, tienen que fijarse la necesidad de la gente”, reclamó. El referente gremial enfatizó la necesidad de volver a las bases históricas del movimiento: “A ese peronismo tenemos que volver, no al peronismo de sacar ventaja… Nosotros como sindicato venimos trabajando hace un montón de años con la sociedad, con la gente, venimos estando donde está la necesidad no sólo de los afiliados y bueno, creemos que esa tiene que ser la clase política que vuelve a ganar el peronismo en sus raíces”.

Finalmente, al ser consultado sobre el rol del exgobernador Jorge Milton Capitanich, el líder sindical lo posicionó como la figura más competitiva del espacio, ponderando el volumen de obras e industrias generado durante sus mandatos frente al estancamiento actual. “Hoy creo que el único candidato que tenemos así es el exgobernador Capitanich, el único candidato que está en condiciones de recuperar la provincia es el exgobernador Capitanich”, afirmó categóricamente. Aunque reconoció que históricamente mantuvieron discusiones y diferencias de criterio, Alegre evaluó que ante un eventual regreso, será indispensable modificar la lógica en el armado del equipo de gobierno: “Él tiene que tener más militantes en su gabinete. Si vuelve yo creo que va a volver mejor y tiene que tener más militancia en su gabinete, más militantes, más gente a pie, más gente de barrio, más gente que tenga la sensibilidad de haber pasado hambre”.

Fuente, multimedia y fotos: Chaco Día por Día