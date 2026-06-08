La concreción de este importante logro fue posible gracias al trabajo de regularización y adecuación administrativa impulsado por la Dirección Regional Educativa Polinivel V-Subsede I, junto a los equipos directivos de las instituciones involucradas.

La responsable de la Subsede I de Pampa del Indio, licenciada Ana María Leguiza, destacó que desde el inicio de la actual gestión provincial se avanzó en el ordenamiento de estos proyectos para garantizar que los estudiantes pudieran acceder a títulos oficiales reconocidos por la provincia. “Desde el primer momento en que asumimos la gestión en 2023, por disposición del gobernador Leandro Zdero y de la ministra de Educación Sofía Naidenoff, venimos realizando un trabajo minucioso y responsable para adecuar estos proyectos educativos a los planes de estudio correspondientes, permitiendo que sus estudiantes accedan a títulos oficiales de la provincia del Chaco”, expresó.

La funcionaria explicó que el proceso requirió reconstruir trayectorias escolares debido a la falta de documentación indispensable para la emisión de los títulos, entre ellas fichas de egresados, libros matriz y legajos estudiantiles. “Esto demandó un acompañamiento permanente a los equipos directivos y un trabajo específico para garantizar que cada estudiante pudiera obtener la certificación de sus estudios”, señaló.

Además, destacó que se desarrollaron instancias de capacitación, asesoramiento y fortalecimiento institucional para que los establecimientos educativos puedan gestionar de manera autónoma la documentación y los títulos de sus egresados.

Leguiza remarcó que cada una de las acciones realizadas tuvo como objetivo garantizar derechos y generar oportunidades para los jóvenes de las comunidades rurales. “Trabajamos con la convicción de que cada estudiante merecía acceder al título que acredita la finalización de sus estudios y les abre nuevas posibilidades para continuar formándose o incorporarse al mundo laboral”, afirmó.

La responsable educativa celebró la concreción de este objetivo y agradeció el acompañamiento de autoridades, docentes, familias y estudiantes, así como también el respaldo de los concejales Paola Novotny y Víctor Maidana, de su equipo de trabajo en la Subsede I y de la directora regional, profesora María Alejandra Ruiz Díaz. “Hoy este esfuerzo se transforma en una realidad concreta. Es la demostración de que cuando hay compromiso, planificación y presencia del Estado, los resultados llegan”, manifestó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la educación pública y valoró el rol fundamental de los docentes en cada proceso educativo. “Siempre sostengo que la docencia fue, es y será sinónimo de pasión; una pasión que se materializa a través de un trabajo diario, sostenido en el tiempo, complejo, pero asumido con compromiso y responsabilidad”, concluyó.

La jornada quedó marcada como un acontecimiento trascendental para la educación intercultural bilingüe de la región, garantizando a los egresados el reconocimiento formal de sus estudios y nuevas oportunidades para construir su proyecto de vida.

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