La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa ejecutando distintas intervenciones destinadas a optimizar el sistema de escurrimiento y almacenamiento de agua de lluvia en diversos sectores de la ciudad.

“Estamos trabajando para fortalecer la capacidad de recepción de agua y brindar mayor previsibilidad a los vecinos, especialmente teniendo en cuenta que se espera un año con abundantes lluvias”, señaló el Intendente.

Las tareas forman parte de un plan integral que también incluye trabajos similares que se realizarán en las represas del Parque Temático y en un importante reservorio ubicado en el sector norte del barrio 713 Viviendas, fundamental para la recepción y regulación de excedentes hídricos en esa amplia zona de la ciudad.

Además, el Municipio avanza en la llegada del revestimiento para el canal de calle 33 prolongación hasta Ruta 95 y en mejoras en la estación de bombeo ubicada en Ruta 95 y calle 33. Estas últimas labores fueron momentáneamente pausadas debido a las recientes precipitaciones que superaron ampliamente los niveles previstos por los pronósticos meteorológicos.

El Intendente explicó que también se están ejecutando obras complementarias en distintos puntos de la ciudad, como el reemplazo de antiguos tubos por alcantarillas de mayor dimensión sobre Avenida 28 y la próxima construcción de un canal de descarga para el reservorio del barrio San Martín, obras que contribuirán a mejorar el comportamiento del sistema de drenaje durante lluvias de gran intensidad.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, destacó que paralelamente se desarrollan trabajos de cuneteo, limpieza y mantenimiento en distintos barrios de la ciudad. “Estamos interviniendo con maquinaria de gran porte en la represa de la Terminal para retirar la sedimentación acumulada y, al mismo tiempo, nuestras cuadrillas trabajan en diferentes sectores realizando limpieza de cunetas y canales”, explicó.

El funcionario recordó además la importancia de la colaboración ciudadana para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje. “Lamentablemente seguimos encontrando residuos arrojados en canales y alcantarillas, lo que genera taponamientos y puede afectar el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Pedimos a los vecinos que nos acompañen en el cuidado de estos espacios porque el correcto funcionamiento del sistema beneficia a toda la comunidad”, sostuvo.

Desde el Municipio se remarca que las intervenciones continuarán de manera permanente, con el objetivo de seguir ampliando la capacidad de respuesta de la infraestructura hídrica y minimizar el impacto de las lluvias intensas en los distintos barrios de la ciudad.

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