La Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de la Producción del Chaco, intensificó los controles sobre el Río Paraná con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Disposición N.° 023/2026, que establece una veda extraordinaria de pesca de carácter transitorio, vigente desde el pasado 29 de mayo.

En el área alcanzada por la disposición se encuentra prohibida toda modalidad de pesca, incluyendo la comercial, deportiva y de subsistencia, mientras dure la vigencia de la veda. Los operativos de fiscalización y control son llevados adelante por la Brigada Operativa Ambiental (BOA), en conjunto con la Policía Fluvial del Chaco, organismos de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina, quienes realizan recorridas permanentes y tareas de monitoreo en la zona.

Desde la Subsecretaría de Ambiente destacaron la importancia de estas acciones para proteger los recursos pesqueros y preservar la biodiversidad del Río Paraná, al tiempo que solicitaron la colaboración de la comunidad para respetar las restricciones vigentes. Asimismo, recordaron que el cumplimiento de la normativa resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la conservación de las especies que habitan el río.

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