Los procedimientos se realizaron en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde incautaron más de $4.500.000 en efectivo y varias armas de fuego.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por un empleado de una empresa de transporte, quien manifestó que el pasado 19 de junio, mientras se encontraba junto a dos compañeros a bordo de un camión estacionado frente a la plaza central de Colonias Unidas, fueron sorprendidos por tres sujetos que se movilizaban en una camioneta tipo furgón. Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que intimidó al grupo, les sustrajo 15 millones de pesos y luego se dio a la fuga.

Este lunes, tras las tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior General San Martín, se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Dos de los allanamientos arrojaron resultado negativo. Sin embargo, en un taller mecánico ubicado en el centro de Sáenz Peña secuestraron $4.599.000 en efectivo, tres pistolas de distintos calibres, cargadores, una caja con 50 municiones calibre 45, además de 304 municiones calibre 9 milímetros y 116 vainas servidas, secuestradas de manera impostergable, todos elementos de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el propietario del inmueble fue notificado de su situación legal por una supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, mientras la investigación continúa para lograr el total esclarecimiento del hecho.

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