Los tradicionales festejos populares como expresión callejera de fiesta y algarabía, quedaron en la historia en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Lo mismo ocurrió en plazas céntricas donde se pudo ver -por ejemplo- frente a la plaza central de nuestra ciudad; la presencia de efectivos de Infantería controlando que la gente circule y no se detenga; aunque casi nadie caminaba por el sector ni se arriesgó a festejar, ya que la misma Policía había informado con antelación sobre el despliegue de un megaoperativo "para evitar desmanes y destrucción de bienes públicos", además de impedir la aglomeración de personas festejando "porque hay comerciantes que se enojan".

De todos modos, la circulación de motos y vehículos en varios sectores de la ciudad fue intensa aunque llamativamente no hubieron posteos de festejos en redes sociales, como suelen publicar los usuarios incluyendo fotos y videos. Por el momento se desconoce qué medidas se adoptarán el próximo viernes cuando la selección argentina enfrente a Cabo Verde.













Asimismo, relacionado a los operativos prevencionales diagramados por la Dirección General de Seguridad Interior, Dirección de Zona Interior Sáenz Peña y el Departamento 911, los cuales fueron llevados a cabo por:

- División C.O.M

- División Patrulla Preventiva

- División Infantería

- División C.D.Y.V.V

- División Tránsito Urbano y Patrulla Vial







🚓 OPERATIVO CARAVANA:

* Sin novedades de relevancia.

🏍️ OPERATIVO WILEROS:

* (30) motocicletas retenidas.

* (25) actas de infracción labradas.

🚔 OPERATIVO INTEGRAL:

(20) CONDUCIDOS.

(01) MOTOCICLETA SECUESTRADA

(01) RESORTERA.

(03) CANICAS DE VIDRIO.

Cabe destacar que se contó con la colaboración de personal de Tránsito y Nocturnidad de la Municipalidad de esta ciudad.

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