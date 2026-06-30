Los tradicionales festejos populares como expresión callejera de fiesta y algarabía, quedaron en la historia en Presidencia Roque Sáenz Peña.
En los videos que fuentes policiales enviaron a Periodismo365, se observa claramente que la esquina de calle 12 y 11, tradicional lugar céntrico de encuentro para festejar; estuvo totalmente vacía por un megaoperativo policial.
Lo mismo ocurrió en plazas céntricas donde se pudo ver -por ejemplo- frente a la plaza central de nuestra ciudad; la presencia de efectivos de Infantería controlando que la gente circule y no se detenga; aunque casi nadie caminaba por el sector ni se arriesgó a festejar, ya que la misma Policía había informado con antelación sobre el despliegue de un megaoperativo "para evitar desmanes y destrucción de bienes públicos", además de impedir la aglomeración de personas festejando "porque hay comerciantes que se enojan".
De todos modos, la circulación de motos y vehículos en varios sectores de la ciudad fue intensa aunque llamativamente no hubieron posteos de festejos en redes sociales, como suelen publicar los usuarios incluyendo fotos y videos. Por el momento se desconoce qué medidas se adoptarán el próximo viernes cuando la selección argentina enfrente a Cabo Verde.
Asimismo, relacionado a los operativos prevencionales diagramados por la Dirección General de Seguridad Interior, Dirección de Zona Interior Sáenz Peña y el Departamento 911, los cuales fueron llevados a cabo por:
- División C.O.M
- División Patrulla Preventiva
- División Infantería
- División C.D.Y.V.V
- División Tránsito Urbano y Patrulla Vial
Durante el fin de semana se obtuvieron los siguientes resultados:
🚓 OPERATIVO CARAVANA:
* Sin novedades de relevancia.
🏍️ OPERATIVO WILEROS:
* (30) motocicletas retenidas.
* (25) actas de infracción labradas.
🚔 OPERATIVO INTEGRAL:
(20) CONDUCIDOS.
(01) MOTOCICLETA SECUESTRADA
(01) RESORTERA.
(03) CANICAS DE VIDRIO.
Cabe destacar que se contó con la colaboración de personal de Tránsito y Nocturnidad de la Municipalidad de esta ciudad.
Periodismo365