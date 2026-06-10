Con una importante participación de estudiantes, profesionales, comerciantes y socios de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Presidencia Roque Sáenz Peña, se dio inicio al ciclo de encuentros del Consultorio Jurídico e Impositivo UNCAUS; una propuesta de extracurricular universitaria impulsada por instrucción del Rector Germán Oestmann y la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio y consultas donde los asistentes pudieron plantear situaciones concretas vinculadas al ámbito laboral y tributario, fortaleciendo el vínculo entre la universidad, el sector productivo y la comunidad.

La actividad continuará con nuevos encuentros en la sede de la Cámara de Comercio, consolidándose como un ámbito de formación, actualización profesional y asesoramiento abierto a estudiantes, emprendedores, comerciantes y profesionales de la región.

Desde la UNCAUS se destacó la importancia de estas acciones de extensión universitaria que permiten acercar conocimientos técnicos y herramientas prácticas a la sociedad, contribuyendo al fortalecimiento del entramado productivo local y regional.

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