El operativo integral articulado por el Gobierno provincial y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, registra una gran convocatoria y garantiza atención médica, trámites y asistencia a familias de toda la región.

La propuesta se lleva adelante en la estación ferroviaria de la localidad y permanecerá hasta el viernes 12 de junio, en el horario de 9 a 17. Allí, los ciudadanos pueden acceder a controles médicos, vacunación, trámites administrativos, propuestas educativas y actividades recreativas para niños.

Tras una exitosa primera semana en Hermoso Campo, donde más de 4.000 personas recibieron atención y acompañamiento, la convocatoria en General Pinedo superó las expectativas, alcanzando una cifra similar de asistentes durante las primeras jornadas de trabajo.

La formación ferroviaria cuenta con vagones especialmente acondicionados para brindar atención en diversas especialidades médicas como clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación, fonoaudiología y oftalmología mediante el programa “Ver para Ser Libres”.

Además, el operativo incluye un espacio de entretenimiento didáctico con biblioteca y microcine, así como la presencia de organismos provinciales y nacionales como Ñachec, Iprodich, Registro Civil, Renaper y Anses, permitiendo a los vecinos resolver múltiples trámites en un mismo lugar.









La segunda jornada en General Pinedo contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Políticas Sociales Integrales Ñachec, Tamara Silvestri; y la presidente del Iprodich, Ana María Mitoire, quienes acompañaron el trabajo de los equipos ante la alta demanda registrada.









Durante la recorrida, Gutiérrez destacó el impacto social de la iniciativa. “Ver el Tren 25 de Mayo me trae muchos recuerdos familiares vinculados al ferrocarril y al servicio a la comunidad. Hoy vemos una gran cantidad de personas esperando ser atendidas, con orden y tranquilidad, mientras los equipos trabajan dando respuestas concretas a cada necesidad. La satisfacción de la gente cuando recibe atención o accede a sus anteojos es enorme”, expresó.

CRONOGRAMA DE RECORRIDO

El Tren 25 de Mayo continuará recorriendo distintas localidades chaqueñas hasta el 3 de julio de 2026, acercando servicios y prestaciones a miles de familias.

El cronograma previsto es el siguiente:

-Del 16 al 19 de junio: Estación de Presidencia Roque Sáenz Peña.

-Del 22 al 26 de junio: Estación Cacuí, en Fontana.

-Del 29 de junio al 3 de julio: Estación de Resistencia.

Cabe recordar que el lunes 15 de junio no habrá atención debido al feriado nacional.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial y la Nación fortalecen la presencia del Estado en el territorio, acercando soluciones concretas y promoviendo el acceso equitativo a servicios esenciales para las familias chaqueñas.

Vale remarcar que el Tren 25 de Mayo se encuentra en General Pinedo y brinda atención integral hasta el 12 de junio. En un trabajo articulado del Gobierno provincial con el Ministerio de Capital Humano de Nación, el Tren Sanitario “25 de Mayo” se encuentra esta semana en General Pinedo para acercar servicios esenciales y atención integral a la comunidad.

La propuesta permanecerá en la localidad hasta este viernes 12 de junio, ofreciendo múltiples prestaciones destinadas a mejorar el acceso de los vecinos a la salud y a distintos trámites y gestiones. Durante su estadía, el operativo atenderá diariamente de 9 a 17 horas, brindando consultas médicas, vacunación y asistencia para la realización de diversos trámites administrativos, en un trabajo coordinado entre organismos provinciales y nacionales.









La iniciativa tiene como objetivo acercar soluciones concretas a las comunidades del interior provincial, facilitando el acceso a servicios fundamentales y promoviendo la atención preventiva de la salud. Desde la organización recomendaron a los vecinos concurrir con tiempo para facilitar la organización del operativo y garantizar una atención ágil y ordenada para todos los asistentes.









Con esta nueva parada en General Pinedo, el Tren Sanitario “25 de Mayo” continúa su recorrido por el territorio chaqueño, fortaleciendo la presencia del Estado y acercando respuestas a las necesidades de la comunidad.

Periodismo365