Siguen los pagos de la Bolsa de Comercio del Chaco al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Según se informó oficialmente, el acuerdo fue aprobado en el mes de abril y consiste en un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital del Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco de la Nación Argentina.

Este nuevo pago da continuidad al esquema previsto y permite avanzar en la recuperación íntegra de los recursos municipales, incluyendo los intereses acordados. Asimismo, tal como se realizó con el primer desembolso, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a esta nueva transferencia recibida, a fin de mantener el debido control y seguimiento institucional del acuerdo.

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