Siguen los pagos de la Bolsa de Comercio del Chaco al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Según se informó oficialmente, el acuerdo fue aprobado en el mes de abril y consiste en un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital del Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco de la Nación Argentina.
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informa que este miércoles 3 de junio recibió el segundo desembolso por un monto de $60.858.824. Los recursos serán colocados en plazo fijo para continuar recomponiendo el Fondo de Emergencia. Cabe recordar que dicho acuerdo establece un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital perteneciente al Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco Nación.
Este nuevo pago da continuidad al esquema previsto y permite avanzar en la recuperación íntegra de los recursos municipales, incluyendo los intereses acordados. Asimismo, tal como se realizó con el primer desembolso, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a esta nueva transferencia recibida, a fin de mantener el debido control y seguimiento institucional del acuerdo.
Periodismo365