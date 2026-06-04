Sturzenegger propone licencias de conducir sin examen previo. Insólita idea del ministro de Desregulación.

La cruzada desreguladora de Federico Sturzenegger no parece tener fin. Ahora considera que hay que agilizar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, por lo cual propone otorgarlo sin examen previo, y que eso redundaría en menos accidentes.

Hola @fedesturze ya que estamos:



-Eliminemos el cinturón de seguridad, si el airbag te salva igual



-Eliminemos la fecha de vencimiento de los alimentos, si nadie los lee.



-Eliminemos las inspecciones de los edificios, si siguen en pie deben estar bien hechos.



-Eliminemos… pic.twitter.com/mt4b6z7Z63 — Flor Alkorta 💚 ♀ ♉ (@FlorAlkorta) June 4, 2026

“Vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, pagás y te la dan”, manifestó en una entrevista el ministro de Desregulación. Puso como ejemplo el caso del Distrito Federal de México donde, según el funcionario, de este modo, se terminó con casos de corrupción y bajaron los accidentes de tránsito.

“Si vos no sabés manejar, ¿vas a sacar la licencia, te vas a subir a un auto?“, lanzó Sturzenegger en Infobae, temerario, en un país que registra los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte no natural.

cerremos la policia, si algo no es tuyo, para que te lo vas a llevar? https://t.co/I2z5F0pS4b — Juan Microagencia (@microagencia) June 4, 2026

En 2025, a través del Decreto 196/2025, el Gobierno introdujo cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.

Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.

En el caso de las licencias profesionales, queda eliminada la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y desaparece la obligación de renovar el documento en caso de cambio de domicilio.

Fuente y fotos: Página/12