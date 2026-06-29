Una mujer oriunda de General Pinedo, falleció este lunes en el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde había sido derivada con graves quemaduras luego de sufrir un accidente doméstico con una botella de alcohol el pasado 6 de mayo.

Al llegar al lugar, la víctima, una ama de casa de 30 años de edad, explicó a los uniformados que se había quemado sin querer con una botella de alcohol, procediendo los mismos al traslado de la misma hacia el nosocomio local ya que no había ambulancia.

En el Hospital de General Pinedo fue asistida por el médico de turno que diagnosticó: "30% del cuerpo con lesiones de quemadura (torax, abdomen, brazos, pómulos y manos) siendo derivada en ambulancia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña para estudios de mayor complejidad. El Fiscal en turno dispuso que se realice el informe policial y se remita a esa magistratura.

Sin embargo, las mismas fuentes policiales confirmaron que tras permanecer casi dos meses internada, la paciente identificada como Yanela Ayelén Jaimez Baltazar (30) lamentablemente falleció en la mañana de este lunes, como consecuencia de las lesiones producidas.

Interviene en el caso la Fiscalía de investigación Penal Nº 1 de Charata, a cargo del Dr. Gabriel O. Del Balzo, en la causa por "Supuestas Lesiones", y el Equipo Fiscal en turno a cargo de la Dra. María Gabriela Rafart Anton, la cual dispuso que las actuaciones judiciales complementarias instruidas sean elevadas a la MUIIT y el cuerpo sea entregado a sus familiares para los fines póstumos.

Periodismo365