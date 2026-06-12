Lotería Chaqueña entregó una Jeep Renegade 0 Km a Ronaldo Osmar Giménez, ganador del Sorteo Benéfico y Solidario por la Vida, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de las instituciones y generar oportunidades para los chaqueños.

Sin imaginar el resultado, Ronaldo decidió colaborar y adquirió el cartón N° 00217, que finalmente resultó ser el ganador del premio mayor: una Jeep Renegade 0 Km. Durante la entrega de llaves, el flamante ganador compartió su emoción y reveló cuál será el destino del vehículo. “Se la voy a regalar a mi hija, que actualmente vive en Córdoba”, expresó.

El acto contó con la presencia de la vocal oficial Gabriela Galarza, quien acompañó la entrega y destacó la importancia de este tipo de iniciativas solidarias que permiten fortalecer a las instituciones y generar un impacto positivo en la comunidad.

Desde la organización remarcaron que el Sorteo Benéfico y Solidario por la Vida representa mucho más que la entrega de premios, ya que promueve la colaboración, el compromiso social y el acompañamiento a entidades que trabajan diariamente por el bienestar de los chaqueños.

La historia de Ronaldo se convirtió así en un ejemplo de cómo un gesto solidario puede transformarse en una oportunidad inesperada, llevando alegría a toda una familia y reafirmando los valores de solidaridad y esfuerzo que caracterizan a la comunidad chaqueña.

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