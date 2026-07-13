El ex vice del Banco Central, Jorge Carrera, puso en duda que en el 2027 los multilaterales mantengan el flujo que necesita el Gobierno para sostener su programa financiero.

Caputo buscó despejar las dudas del mercado. Aseguró que los pagos en moneda extranjera están garantizados y que podrán afrontarse sin necesidad de volver a los mercados internacionales. El esquema descansa sobre desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, deuda local, compras al BCRA y privatizaciones.

Ahí aparece una advertencia que varios economistas consideran decisiva. El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, afirmó que el verdadero interrogante no son los desembolsos brutos que anuncian el FMI, el Banco Mundial, el BID o la CAF, sino los flujos netos. Es decir, cuánto dinero nuevo ingresa después de descontar los pagos de capital e intereses que la Argentina debe devolver. Para que el programa financiero cierre, esos organismos deberían aportar más recursos de los que reciben.

Carrera recordó en un posteo en sus redes que la experiencia de los últimos treinta años muestra que en los años electorales, los organismos multilaterales suelen reducir el financiamiento neto. Aun cuando existan programas vigentes, ralentizan los desembolsos para preservar capacidad de negociación con el próximo gobierno y evitar quedar excesivamente expuestos ante un eventual cambio político. Es una conducta burocrática, pero también una forma de administrar riesgos.

El economista sumó otro elemento clave al análisis. Buena parte de la elevada exposición actual de esos organismos con la Argentina fue producto de la presión ejercida por la administración Trump. Si el presidente estadounidense pierde las elecciones legislativas de noviembre, al Departamento del Tesoro le resultará mucho más difícil impulsar una nueva ampliación del apoyo financiero o presionar para que los organismos vuelvan a incrementar su exposición con la Argentina en pleno año electoral.

"Si un organismo considera que su exposición máxima con un país es 100 y ya se encuentra cerca de ese límite, durante el último año del gobierno necesita que las cancelaciones superen a los nuevos desembolsos. De ese modo genera un margen para negociar con la administración entrante" advirtió Carrera.

"Por lo tanto, más allá de las promesas incluidas en los programas activos, el gobierno de Trump deberá redoblar los esfuerzos para que los organismos multilaterales aumenten nuevamente su exposición neta hacia la Argentina en un año electoral, rompiendo un comportamiento que ha sido la regla durante décadas. Si, además, Trump pierde poder en las elecciones legislativas de noviembre y el Departamento del Tesoro queda sujeto a un mayor escrutinio del Congreso, tanto la ampliación del swap como la presión sobre los organismos multilaterales serán mucho más difíciles de sostener", concluyó.

Fuente y fotos: La Política Online