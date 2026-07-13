El SENASA convocó a productores, mesas de zoonosis e implementó jornadas educativas sobre esta enfermedad para alrededor de 700 estudiantes.

Las iniciativas se concretaron con el objetivo de brindar recomendaciones e información para la prevención de esta zoonosis y consistieron en el dictado de charlas informativas que se apoyan en presentaciones y material didáctico complementario –diseñado específicamente para el alumnado y su cuerpo docente– en escuelas del ámbito agrario, rural y urbano y de formación profesional para la elaboración de alimentos.

Tal fue el caso de General Madariaga y Tornquist en la provincia de Buenos Aires; Puerto Esperanza, Misiones; Nogoyá y Santa Elena, Entre Ríos; Realicó y Santa Rosa, La Pampa; Río Colorado y General Conesa, Río Negro; Sarmiento, Chubut; Río Gallegos, Santa Cruz y Rosario, Santa Fe donde participaron un total de 700 estudiantes aproximadamente.

A cargo de agentes del SENASA de los centros regionales, se hizo hincapié en esta enfermedad parasitaria que afecta a las personas a través del consumo de carne o productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos -como fiambres artesanales, chorizos, salamines o jamón crudo- que contienen larvas del parásito Trichinella spp. Dado que la triquinosis no puede evidenciarse a simple vista, el conocimiento de las medidas preventivas por parte de quienes producen como de quienes consumen estos alimentos, resulta clave.

Las iniciativas incluyeron, además, acuerdos y capacitaciones con las áreas de bromatología de distritos como Salto, Buenos Aires, en la localidad de Sarmiento y en la Municipalidad de Puerto Madryn, ambas en Chubut, donde se desarrollaron jornadas informativas destinadas a agentes del área de Inspecciones Generales e Inspecciones de Abasto y a alumnos cursantes de la formación profesional en Elaboración de Embutidos y Chacinados.

Además, en la provincia de Córdoba, ante más de 30 funcionarios vinculados al sector, se dialogó sobre las iniciativas realizadas por el SENASA y, en el caso de Mendoza, se realizó un encuentro técnico-informativo con el objetivo de conformar un equipo de trabajo que aborde las tareas sanitarias de control y prevención, con la presencia de representantes del gobierno provincial.

Jornadas y charlas

En cuanto a los pequeños y medianos productores porcinos que se dedican a la cría de cerdos, se hizo hincapié en ciertas pautas para garantizar una producción segura, con óptimas condiciones higiénico-sanitarias en el predio y buena alimentación de los animales del predio, así como también en el análisis de la carne mediante la técnica de Digestión Artificial, antes de consumirla o de elaborar productos derivados.

Finalmente en la localidad de El Hoyo, Chubut, fueron convocados a una jornada de concientización, junto con el Municipio y el gobierno provincial; en Esperanza, Santa Fe, se realizó una actividad que contó con la participación de profesionales de distintas instituciones del ámbito académico, productivo, sanitario y municipal; en General Roca, Río Negro, se intercambiaron conocimientos en una charla con productores y elaboradores de chacinados y en Adrogué, Buenos Aires, se expuso en la jornada: “Concientización sobre la triquinosis” organizada por el municipio local y el Ministerio provincial en la que participaron productores y manipuladores de alimentos.

Cabe destacar que recientemente se registraron casos de triquinosis en distintas provincias. Con la llegada de los meses más fríos, comienza también el período del año en el que históricamente aumenta el riesgo de transmisión de la triquinosis, debido a la elaboración y consumo de chacinados, embutidos y salazones de producción casera o adquiridos en circuitos informales. Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse con nuestro centro de orientación al +54 9 11 35859810 o consultar nuestra Guía rápida sobre triquinosis.

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