Chaco embarca desde Sáenz Peña carga de aceite esencial de Palo Santo con destino a Alemania.

El destino es Lauffen, Alemania, a donde llegará este producto obtenido del palo santo y vía el aeropuerto de Ezeiza se enviará vía aérea hacia Hamburgo. Contó Dudik que también en los próximos días saldrá otra carga con destino Reino Unido. Sobre el particular, adelantó que están en negociaciones con la firma Takasago de Japon. Esta empresa es la cuarta más grande del mundo en el sector aromático.

Trazabilidad estricta

La producción de este aceite tiene trazabilidad muy estricta. Se aprovecha el descarte de los restos madera que queda de la forestoindustria que también está trazada, autorizada por Nación y también de maderas muertas. Todo el proceso lo aprueba previamente el ministerio de Ambiente de la Nación. También los mercados europeos hacen un control estricto de esa trazabilidad sino no compran. Deben estar en el marco de un aprovechamiento sostenible, señaló el ministro. Es la única industria de esta características de nuestro país y está en el Chaco, dijo Dudik.

Una empresa fundada en 2003

Waldo Heffner es el dueño del predio que se encuentra ubicado en el Parque Industrial de Sáenz Peña, y en tal sentido, agradeció el apoyo del gobierno municipal y provincial, y destacó la importancia de contar con un espacio como el Parque Industrial para la instalación de la planta.

El empresario fundó la empresa en 2003 en el garaje de su casa en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina. Con su experiencia como químico industrial y equipos de segunda mano, montó una unidad inicial de destilación por vapor y perfeccionó el proceso de extracción.

Tras años de experimentación, en 2018 inició la producción comercial de 1000 kg/mes, con ventas a fabricantes de cosméticos argentinos y exportación a clientes europeos. En 2023, Heffner inició la construcción de una nueva planta de producción, que fue inaugurada ahora con una capacidad de 7000 kg/mes.

El proceso de destilación

El aceite Heffner utiliza un proceso patentado de destilación por vapor para extraer el aceite de guayaco más puro disponible en el mercado. Waldo Heffner, director ejecutivo de la empresa, es un químico industrial que ha dedicado más de 10 años al desarrollo de una técnica para extraer aceite de guayaco del árbol de Palo Santo.

La empresa no produce otros aceites esenciales y se centra exclusivamente en crear aceite de guayaco de la más alta calidad. Heffner es el único productor de aceite esencial de Palo Santo en Argentina y ha forjado relaciones privilegiadas con productores de madera para el suministro del mejor material orgánico de Palo Santo.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día - Agroperfiles