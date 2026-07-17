Los pasajes para los dos primeros vuelos especiales programados se agotaron a las 12 horas de haberse puesto a la venta.

Esta frecuencia complementaria se suma al esquema de contingencia de la aerolínea de bandera luego de que las dos operaciones iniciales comercializadas para esta instancia decisiva agotaran la totalidad de sus plazas en un lapso inferior a las 12 horas.

Según indicaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 2200. El tramo de ida para este tercer vuelo se ha fijado con una tarifa base desde USD 2.200 más impuestos, y los tickets ya se encuentran disponibles en los canales directos de la compañía y agencias de viajes asociadas.

Consolidación de la oferta hacia los Estados Unidos

Con esta adición, la programación especial de la compañía aérea para trasladar a los simpatizantes de la Selección Argentina hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) queda estructurada mediante tres frecuencias estratégicas operadas con aeronaves de fuselaje ancho Airbus A330:

Vuelo 1: Viernes 17 de julio a las 21:30 (Agotado)

Vuelo 2: Sábado 18 de julio a las 09:00 (Agotado)

Vuelo 3 (Refuerzo): Sábado 18 de julio a las 22:00 (Nueva disponibilidad)

El diseño del cronograma asegura el arribo de los pasajeros al territorio estadounidense con el margen de anticipación necesario para presenciar el partido final del certamen global.

Ocupación plena en toda la red norteamericana

El fenómeno de la demanda no se limita a la Costa Este. Desde la aerolínea confirmaron que el corredor habitual hacia Miami también registra niveles de ocupación del 100% en sus dos frecuencias diarias durante las jornadas previas al encuentro deportivo.

La conectividad hacia el estado de Florida operó de la siguiente manera: el jueves 16 de julio los servicios partieron a las 08:00 y 22:45; el viernes 17 se despacharon a las 00:30 y 22:45; mientras que para el sábado 18 están pautados los despegues a las 08:00 y 22:45.

Estas operaciones de refuerzo coronan el despliegue logístico integral que la transportadora aérea ejecutó a lo largo de todo el torneo, adaptando de forma dinámica su capacidad y oferta de asientos hacia las distintas ciudades sede donde compitió el combinado nacional.

Fuente y fotos: Agencia NA



