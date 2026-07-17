Los paquetes de hasta 400 dólares tendrán exención de derechos de importación y tasa de estadística, mientras que también se habilitó la exportación comercial por vía postal sin límites de valor.

Con la nueva normativa, los envíos de hasta 400 dólares FOB estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por persona por año. Si se supera ese monto o el cupo anual, el excedente quedará alcanzado por los tributos previstos en el régimen general.

Hasta ahora, el régimen para los envíos postales era diferente: la exención alcanzaba únicamente a paquetes de hasta 50 dólares y permitía un máximo de doce envíos anuales. Según argumentó el Gobierno en los considerandos del decreto, la coexistencia de distintos regímenes para el correo postal y los servicios de courier generaba incertidumbre entre los consumidores, ya que el tratamiento tributario dependía del canal utilizado para recibir la mercadería.

La medida también introduce un cambio para quienes venden productos al exterior. A partir de ahora, las exportaciones comerciales realizadas por vía postal ya no tendrán límites de valor, con el objetivo de facilitar el acceso de pequeñas empresas y emprendedores al comercio internacional, especialmente a través del comercio electrónico.

El decreto señala que hasta el momento no existía una reglamentación específica para este tipo de exportaciones, lo que impedía aprovechar los beneficios aduaneros previstos para los operadores postales en el marco de la Unión Postal Universal.

La norma entró en vigencia este viernes, con su publicación en el Boletín Oficial, aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá dictar las normas complementarias para la implementación del nuevo régimen.

Fuente y fotos: Rosario 3