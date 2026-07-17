La nueva Diplomatura de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 03 de agosto, con modalidad virtual, por cuatro meses. Se requiere ser egresado de la carrera de derecho.

La propuesta está dirigida prioritariamente a abogados que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones vinculadas a la litigación penal, la magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la defensa privada, y el ámbito académico. Está especialmente orientado a quienes operen o vayan a operar en el marco del Código Procesal Penal Federal, personas que intervengan en el sistema de justicia federales, abogados y abogadas litigantes de dicho fuero, funcionarios de la administración de justicia y ministerios públicos fiscales y de defensa.

Los contenidos agrupan los aspectos teóricos y un taller de práctica para el trabajo sobre casos. Los módulos tratarán las siguientes temáticas: módulo estructural del sistema acusatorio y técnicas de litigación oral, módulos especializados en delitos federales, su investigación y ciertos procesos especiales; módulos de juicio oral bajo sistemas adversariales con especial foco en el régimen del CPPF.

La propuesta académica está aprobada por Resolución Nº 143/2026-C.S. de la Universidad y cuenta con la dirección de Juan Manuel Chiaradia y Federico Nicolás De Florio, la coordinación de Sergio Paulo Pereyra y un amplio cuerpo docente de gran trayectoria.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/diplomatura-en-litigacion-de-delitos-federales-en-el-cppf-O08YPO2QPV

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