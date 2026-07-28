En junio volvió la tendencia negativa para el Gobierno en el índice que publica la Universidad Di Tella.

De acuerdo al informe, el índice de confianza que los jóvenes le tienen al gobierno cayó un 23% sólo en el último mes. Es decir que uno de cada cuatro jóvenes que creían en el gobierno dejaron de hacerlo sólo en julio.

En la Rosada creen que esto puede afectar directamente a los planes de Milei para ganar en primera vuelta en 2027, que es la apuesta principal del gobierno para evitar un ballotage, en el que la mayoría de los sondeos lo dan perdedor. Es que en todas las encuestas aparece un rechazo cada vez más grande a la figura del libertario, que en algunos casos supera el 60 por ciento, un nivel que puede ser letal en una segunda vuelta.

ICG_DiTella_Julio2026 by LPO

Por eso, Karina Milei congeló la interna con Santiago Caputo y abandonó su estrategia de ir con candidatos puros en las provicnias y apura un acuerdo electoral con los gobernadores aliados. Al gobierno no le sobra nada para asegurar la reelección del Presidente.

Milei también se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Di Tella y los malos resultados ponen en duda su reelección que en oficialismo daban por descontada. El Índice de Confianza, que Di Tella mide desde 2001, en julio fue de 1,94 puntos, un 6,5% menos que lo medido en mayo pasado.

La cifra es 3,9% más baja a la conseguida por Mauricio Macri en su 31 mes de mandato, pero 73% más alta que la alcanzada por Alberto Fernández en ese mismo tiempo de gestión. Frente al mismo período de 2025, Milei cayó 21%. "En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción", explicaron desde la Di Tella. El índice de confianza en los gobiernos es de los indicadores más respetados por el mercado y los analistas, porque suele marcar tendencias más profundas que la imagen de los políticos.

Fuente y fotos: La Política Online



