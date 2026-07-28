En el mercado creen que Ravier le puso a la devaluación un piso del 20 por ciento, lo que hace inviable el negocio del carry trade.

Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron a LPO que cerca de Luis "Toto" Caputo cayeron muy mal los dichos del vocero presidencial, que arriesgó que "el tipo de cambio a $1800, a $1700, dentro de unos meses, es una posibilidad". Incluso, algunos funcionarios deslizan que lo quieren afuera del gobierno.

El periodista Antonio Laje, de buena relación con el equipo económico, lo dijo con crudeza: "Como vas a decir que el dólar va a subir a 1800? Es disparatado, le está diciendo a la gente que vaya a comprar dólares, sos el vocero tenes que medir lo que decís".

Ravier ya venía golpeado por una serie de declaraciones desafortunadas, como cuando dijo que Milei fue candidato a presidente porque lo convenció Santiago Caputo y no por su propia convicción, que era competir a jefe de Gobierno; o cuando publicó que Argentina es un país bananero.

Un funcionario de Economía confesó a LPO que Ravier con su declaración le metió más ruido a un mercado que ya venía sensible. Después de un jueves muy complicado por el impacto global de las políticas arancelarias de Trump y el recrudecimiento de la guerra con Irán, con el riesgo país rebotando hasta 437 puntos básicos, las acciones con caídas de hasta 9% y los bonos argentinos con bajas en torno al 1,5%.

Tras los dichos de Ravier, el riesgo país seguía subiendo y se ubicaba en 445 puntos básicos, en tanto, el dólar mayorista llegaba a $1494,99, su mayor valor nominal del año, y el minorista subía a $1.520. Pero el efecto más fuerte de los dichos del vocero presidencial se estaba dando por fuera de lo visible para el público común. Fuentes del mercado dijeron a LPO que empezaron a verse desarmes de posiciones de carry trade.

Es que los operadores del mercado apuestan a la estabilidad del tipo de cambio para seguir haciendo una diferencia con las tasas en pesos frente al dólar planchado, un negocio que se vuelve inviable si el vocero presidencial anticipa que podría haber una devaluación del 20 por ciento.

Otra fuente del mercado dijo que en los últimos días ya venía subiendo de a poco el desarme de carry trade. "Esperemos que no impacten mucho esos comentarios", agregó. Un operador consultado por LPO intentó restarle dramatismo a la declaración al sostener que Ravier dijo "una obviedad" y agregó que todo el mercado cree que el dólar estará arriba de $ 1700 en diciembre. El problema es que Ravier lo ubicó incluso más arriba y no precisó cuando ocurriría el salto.

Una devaluación de ese tenor deja sin sentido el carry trade y que nada menos que el vocero de Milei salga a anticiparla, le mete presión extra al dólar. Lo que es casi lo mismo que decir que atenta contra la estabilidad del programa económico que se sostiene con la tranquilidad del dólar.

Carlos Maslatón lo describió con crudeza. "Es muy malo Ravier, peor que Adorni. Lo van a rajar. ¿Cómo hace esos comentarios? ¿Pidió permiso para decir eso? Ya lo deben haber llamado: 'Ravier vos sos pelotudo'. O se lo dijo Milei o se le dijo Caputo. O Caputo le dijo a Milei 'mirá lo que dice este imbécil, ¿cómo va a decir eso?'", sostuvo el analista financiero en Ahora Play.

Maslatón opinó que llevar el dólar a esa cifra que mencionó Ravier rompería "resistencias en el mercado" y el dólar iría "mucho más para arriba". "Si superás los niveles del año pasado viene una corrida cambiaria, la gente se va a cubrir y este tipo está incentivando a la corrida", afirmó.

Voceros oficiosos del gobierno y economistas oficialistas salieron a decir que Ravier estaba hablando del pronóstico del REM, algo que no aclaró. Una aclaración es que el REM ubica ese precio para dentro de un año. Además, el REM -como su nombre lo indica- no es más que una expectativa del mercado y no una hoja de ruta de la política económica. De todos modos, algunos economistas como Salvador Vitelli explicaron que un tipo de cambio a $1.800 rompería la lógica actual del REM.

Fuente y fotos: La Política Online