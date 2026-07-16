La clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026 tuvo amplia repercusión en los diarios del mundo que coincidieron en destacar la remontada.

El diario francés L'Équipe tituló "Heroica Argentina" y calificó el triunfo como una "nueva remontada épica", al resaltar la reacción del equipo y las asistencias de Lionel Messi para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En España, Marca puso el foco en la final del domingo con el título "Messi, a la final del Mundial contra España", mientras que el italiano Corriere della Sera destacó el peso histórico del cruce con Inglaterra y definió el partido como un nuevo capítulo de esa tradicional rivalidad.

En tanto el diario inglés The Guardian tituló: “El doblete tardío de Argentina rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo”. Para el diario El País de España, Argentina es una gran campeona que ahora desafía a España:

La prensa inglesa rápidamente se hizo eco del gesto de los jugadores argentinos tras el partido con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El diario sensacionalista The Sun publicó el asunto mencionando a las islas con el nombre “Falklands” y con el título “Arrogancia argentina”. Además, en el título agrega la palabra Argie, una forma coloquial –a veces despectiva– de decir argentino. El texto de la noticia agrega: "Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con el cartel de "Las Malvinas son nuestras" tras la eliminación de Inglaterra del Mundial".

Fuente y fotos: Rosario 3



