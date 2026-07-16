Con el objetivo de optimizar las prestaciones del transporte público y velar por la seguridad de los pasajeros, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña emitió un comunicado oficial dirigido a los usuarios del Servicio de Remis.
Ante cualquier tipo de irregularidad, cobros indebidos, inconvenientes con los vehículos o faltas en la atención por parte de los prestatarios, el área de transporte municipal recordó que se encuentran activos múltiples canales de contacto directo para radicar las denuncias correspondientes.
Canales habilitados para denuncias y reclamos
Desde la comuna se dispusieron vías de comunicación digitales, telefónicas y de mensajería instantánea para garantizar un procesamiento ágil de los reclamos:
Correo Electrónico: administracion.transportesp@gmail.com
Línea Telefónica de Emergencias: 103
Línea de WhatsApp: 3644-645669
Compromiso con la seguridad del usuario
La iniciativa busca que la ciudadanía cuente con herramientas de control rápidas y efectivas para reportar cualquier anomalía durante sus viajes. “Seguimos trabajando para mejorar el servicio, garantizando su seguridad”, destacaron desde el municipio en el marco de las políticas locales de control y ordenamiento del transporte público de pasajeros en la ciudad.
Fuente y fotos: La Red Noticias - Chaco Día por Día