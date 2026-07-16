Con el objetivo de optimizar las prestaciones del transporte público y velar por la seguridad de los pasajeros, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña emitió un comunicado oficial dirigido a los usuarios del Servicio de Remis.

Canales habilitados para denuncias y reclamos

Desde la comuna se dispusieron vías de comunicación digitales, telefónicas y de mensajería instantánea para garantizar un procesamiento ágil de los reclamos:

Correo Electrónico: administracion.transportesp@gmail.com

Línea Telefónica de Emergencias: 103

Línea de WhatsApp: 3644-645669

Compromiso con la seguridad del usuario

La iniciativa busca que la ciudadanía cuente con herramientas de control rápidas y efectivas para reportar cualquier anomalía durante sus viajes. “Seguimos trabajando para mejorar el servicio, garantizando su seguridad”, destacaron desde el municipio en el marco de las políticas locales de control y ordenamiento del transporte público de pasajeros en la ciudad.

Fuente y fotos: La Red Noticias - Chaco Día por Día



