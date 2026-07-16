El Escenario Principal “NBCH” de la Bienal 2026, presenta una programación con fuerte protagonismo del talento chaqueño.











La programación responde a una curaduría construida desde criterios artísticos, técnicos y conceptuales; seleccionando propuestas por su calidad, capacidad de diálogo con el público y adecuación a un escenario de las dimensiones de la Bienal. Además, incluirá producciones creadas especialmente para esta edición, encuentros inéditos entre artistas y proyectos colaborativos que convertirán cada presentación en una experiencia única. El escenario reunirá durante nueve jornadas una propuesta artística de excelencia, donde el 70% de la grilla estará integrada por artistas, elencos y producciones chaqueñas. La iniciativa reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la cultura local, la promoción de las industrias culturales y creativas y la proyección del talento del territorio.

En ese marco, el Escenario Principal no fue concebido como una sucesión de espectáculos independientes, sino como una propuesta integral en la que cada jornada desarrolla un universo temático propio, generando un recorrido artístico y emocional para el público.

La realización de esta programación es posible gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado, con el acompañamiento de los mecenas de la Bienal del Chaco, empresas que financian parte de la grilla artística y alianzas estratégicas con las provincias del NEA y la República del Paraguay, fortaleciendo la integración cultural regional.

NUEVE NOCHES, NUEVE UNIVERSOS

La actividad comenzará todos los días desde las 18, con propuestas de activación artística que prepararán el encuentro entre el público y los espectáculos centrales.

El 18 de julio, Universo Folclore abrirá el escenario con una celebración de la identidad argentina y las raíces culturales. Participarán Maxi Pachecoy, Gente de Ley, el Ballet Folclórico Nacional y Trinar, ganador del Pre Cosquín 2026.

El 19 de julio, Mundo Armandi – Experiencia Bienal propondrá un recorrido por la música, los recuerdos y las emociones a través de una producción especialmente diseñada para esta edición.

El 20 de julio, Universo Rock Nacional ofrecerá un homenaje a los grandes clásicos del rock argentino con la Orquesta Épica del Nordeste, el proyecto Disco Vivo en homenaje a los 40 años de Clics Modernos y un cierre dedicado a la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El 21 de julio, Universo NEA estará dedicado a la integración cultural de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La jornada incluirá la participación del Coro Qom Chelaalapí, delegaciones artísticas de las cuatro provincias y la ratificación del acuerdo de funcionamiento del Ente Cultural NEA. El cierre será con Piko Frank.

El 22 de julio, Universo Fusión reunirá propuestas innovadoras con El Capitán Teuco junto a la Banda Municipal de Resistencia, Libélulas, Negroovs junto a Ruth Duarte y la agrupación paraguaya Purahéi Soul.

El 23 de julio, Universo Cumbia pondrá en escena uno de los géneros más representativos de la región con las actuaciones de Viento Norte, Gissella, Matías Valdez y Los Totora, además de la elección de la Embajadora Cultural Bienal 2026.

El 24 de julio, Universo Acordeón tendrá como eje el Proyecto Fábrica-Escuela de Acordeón, con un ensamble chaqueño especialmente conformado para la ocasión y las presentaciones de Chango Spasiuk y Renato Borghetti, de Brasil. La propuesta también reunirá a destacados representantes del Festival Nacional de Malambo de Laborde y del Pre Cosquín, resaltando la formación, la transmisión de saberes y el patrimonio musical del Litoral.

El 25 de julio se desarrollará la tradicional Noche de Premiación, uno de los momentos más emotivos de la Bienal, donde se reconocerá la excelencia artística de los participantes.

Finalmente, el 26 de julio, la Bienal 2026 culminará con una gran noche de cierre que contará con las actuaciones de Mauro Siri y Abel Pintos, gracias al acompañamiento de empresas chaqueñas comprometidas con el desarrollo cultural, entre ellas Grupo Meucci, Cetrogar, FARMAR, Amarilla Gas, Instituto CRR y Nuevo Banco del Chaco.

Con una programación diversa, federal y de alto nivel artístico, el Escenario Principal “NBCH” se proyecta como uno de los grandes atractivos de la Bienal Internacional de Escultura 2026, ofreciendo una experiencia cultural que celebra la identidad, la creatividad y el talento de toda la región.

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