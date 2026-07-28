Con una multitudinaria participación de más de 130 mil personas y cerca de 10 mil jinetes, este lunes culminó la 29º edición de la Cabalgata de la Fe en el Parque Provincial de Pampa del Indio.

El gobernador Leandro Zdero destacó el crecimiento sostenido de la cabalgata y la incorporación de nuevas generaciones que mantienen viva esta expresión de fe. “Esta historia que comenzó hace mucho tiempo de la mano del doctor Ángel Rozas trascendió a todos los creyentes y también a quienes creen en las tradiciones. Hoy muchas personas, y sobre todo jóvenes, se sumaron a esta gran expresión de fe, eso es muy importante”, expresó.

Asimismo, el mandatario remarcó la presencia de los veterinarios del Ministerio de la Producción donde ”durante toda la Cabalgata de la Fe el Gobierno del Chaco reforzó el Plan de Bienestar Animal para proteger a los caballos a lo largo de toda la peregrinación, con controles y asistencia permanente para resguardar la salud y el bienestar de los animales que participaron del recorrido”. Además, Zdero resaltó el espíritu de unidad que caracteriza a esta celebración. “La cabalgata une. Por más que algunos quieran desacreditarla o provocar esa grieta, este es un lugar que une”, afirmó.

En ese sentido, convocó a todos los chaqueños a fortalecer los valores que representa esta tradición. “La cabalgata es tradición y es la oportunidad de abrazar lo nuestro. Es la posibilidad de enorgullecernos de nuestra identidad y de nuestra cultura”, concluyó.

Por su parte, el exgobernador Ángel Rozas, impulsor de la Cabalgata de la Fe, valoró la consolidación de esta celebración como una de las manifestaciones populares más importantes de la provincia y destacó especialmente la participación de los jóvenes. “Lo que más nos interesa es la cantidad de chicos y jóvenes que se suman año tras año a esta celebración”, señaló.

Finalmente, Rozas aseguró que la Cabalgata de la Fe ya forma parte del patrimonio cultural y espiritual de los chaqueños. “La cabalgata ya está metida en el corazón de la gente. Es patrimonio de todo el Chaco y, como decía el gobernador Zdero, acá no hay diferencias, no hay cuestiones ideológicas o políticas; acá nos unimos por la fe”, concluyó. El cierre artístico estuvo a cargo del Chaqueño Palavecino, junto a David Gómez y Jano, entre los artistas presentes en el escenario.

Periodismo365



