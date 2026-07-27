Los sujetos estaban descansando, alojados en un hotel de esa localidad cuando la Policía los detuvo. Ambos circulaban en camionetas nuevas robadas en el conurbano bonaerense y su destino era la provincia de Formosa, donde generalmente las pasan al Paraguay y allí las canjean por drogas.

Con esos datos, el personal policial logró determinar a través de rastreo satelital que los vehículos estarían en un motel ubicado en el casco urbano de Machagai. Los uniformados ingresaron al predio, donde observaron a dos camionetas de similares características y una color blanco y otra color negro, descendiendo de esta ultima un hombre que al intentar identificarlo y consultar sobre la propiedad del rodado, fue contradictorio en sus dichos procediendo a su demora.

El individuo fue identificado como R.A.C., de 33 años de edad, domiciliado en Clorinda, provincia de Formosa. Al verificar la camioneta Toyota Hilux, color negro, doble cabina, dominio AF935XQ, resultó ser la recientemente robada.

En esas circunstancias el dueño del motel, manifestó que el conductor se hallaba en compañía de un sujeto que conducía otra camioneta color blanco; pero ya había abandonado el lugar y se hallaba ausente en ese momento.

Continuando con el procedimiento se verificó una camioneta Toyota Hilux, color blanco, doble cabina, sin dominio colocado, chasis Nº 8AJBA3CD4L1641185, la cual se hallaba abierta. Tras consultas efectuadas al sistema SIFCOP, presentaba pedido de secuestro activo en la causa por “Supuesto Hurto Automotor", originado en fecha 19/07/26 ante Comisaría 4º de Vicente López, conurbano bonaerense.

Finalizando las diligencias se procedió al secuestro y apertura de ambos rodados siendo trasladados posteriormente hasta Unidad policial. Se hace constar que ampliando averiguaciones respecto a la camioneta Toyota Hilux, color negro, dominio AE616ES, la misma presenta pedido de secuestro activo desde fecha de ayer, entre las 21.00 y 00:00 horas en la causa por "Supuesto Hurto Automotor", originado en Comisaría 2º de Escobar, partido de Ingeniero Maschwitz, también en el conurbano bonaerense.

El Dr. Gustavo Valero, Fiscal de Investigación Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña; dispuso la aprehensión del único conductor hallado hasta el momento y la Policía trabaja intensamente para dar con el conductor del segundo rodado.

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