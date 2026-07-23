El EMAE retrocedió por segundo mes consecutivo El Gobierno apuesta al agro y la energía, pero esos sectores no consiguen sacar al resto de la economía del pozo.

El cuadro es todavía más preocupante cuando se observa qué sectores sostienen el crecimiento. Según un análisis de C-P Consultora, el agro y la energía crecieron 36% respecto de 2023 y, junto con la intermediación financiera y los impuestos netos de subsidios, explican casi toda la mejora del indicador agregado. Sin embargo, el 68% de la economía permanece 2,5% por debajo de los niveles de 2023. Cerca del 70% del aparato productivo se deterioró desde diciembre de 2025.

No es casual que, mientras los indicadores muestran un deterioro persistente del mercado interno, empresarios reunidos en IDEA sostengan que la Argentina puede crecer entre 3% y 4% anual impulsada justamente por esos tres sectores. Es el mismo diagnóstico que guía la estrategia económica del Gobierno.

El problema es que el derrame no aparece. Los sectores dinámicos pesan demasiado poco para compensar la caída de la industria, el comercio, el consumo y buena parte de los servicios, donde se concentra la mayor parte del empleo argentino.

Los datos industriales profundizan ese diagnóstico. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) informó que la producción metalúrgica cayó 4,6% interanual en junio y 0,3% respecto de mayo. En el acumulado del año la baja llega a 5,7% y la utilización de la capacidad instalada quedó en apenas 40,8%, un nivel que refleja una industria funcionando muy por debajo de su potencial.

Ni siquiera el sector metalúrgico vinculado al agro logra cambiar el panorama. Sólo la maquinaria agrícola registró un crecimiento interanual de 3,6%. El resto de los rubros permaneció en terreno negativo: fundición cayó 9,4%, otros productos de metal 9%, carrocerías y remolques 6,7%, bienes de capital 5,9%, equipamiento médico 4,8%, autopartes 2,8% y equipos eléctricos 3,1%.

El deterioro también se refleja en el consumo. Las ventas en supermercados cayeron 1,6% interanual en mayo y todavía se ubican 10,3% por debajo del promedio de 2023. En los autoservicios mayoristas la baja fue de 2,2% interanual y el acumulado contra 2023 alcanza el 16,8%.

El ajuste golpea sobre todo los productos básicos. Las ventas de carnes retrocedieron 5,5%, los productos de almacén 5,3%, los artículos de limpieza y perfumería 10,5% y las bebidas 9,5%. Sólo algunos rubros como indumentaria o verdulería muestran una recuperación parcial que no alcanza para revertir la tendencia.

Las expectativas tampoco acompañan. El Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella cayó 4,8% en julio, una señal de que las familias vuelven a deteriorar su percepción sobre la situación económica. El indicador aparece en línea con la debilidad que muestran la actividad, el empleo y el consumo.

El economista Juan Manuel Telechea resumió el dilema que enfrenta el Gobierno. "Hasta al propio gobierno le serviría reconocer que la actividad, el empleo y los salarios están -en el mejor de los casos- estancados y hacer algo al respecto. Si no, los ingresos fiscales se van a seguir reduciendo y va a ser cada vez más difícil mantener el equilibrio fiscal."

La paradoja es cada vez más evidente. El Gobierno logró ordenar parte de las variables macroeconómicas y construyó un esquema donde el agro, la minería, la energía y las finanzas concentran el crecimiento. Pero el mercado interno, que explica la mayor parte del empleo y del consumo, continúa sin encontrar un piso.

Fuente y fotos: La Política Online