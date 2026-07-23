Autocrédito S.A., la empresa líder en Sistemas de Capitalización de la Argentina, celebra sus 40 años de trayectoria en el mercado. Fundada en 1986, la compañía cuenta hoy con 220.000 suscriptores activos y más de 35.000 familias que adjudicaron anticipadamente su bien, acompañadas por una red de agencias oficiales presente en todo el país.

En un contexto donde el acceso al crédito tradicional es cada vez más difícil, el sistema de capitalización se posiciona como una alternativa confiable para quienes buscan alcanzar distintos bienes sin endeudarse: mediante aportes mensuales, cada suscriptor construye capital de forma progresiva y con previsibilidad.

"Estos 40 años son el resultado de la confianza de miles de familias argentinas que eligieron avanzar a su futuro con nosotros. Este aniversario nos encuentra renovando nuestro compromiso: ofrecer un sistema transparente, con respaldo y pensado para que cada persona pueda concretar sus proyectos, a su ritmo y según sus posibilidades", señalaron desde Autocrédito.

Detrás de cada plan, hay una historia de sueños por cumplir

Quienes eligen Autocrédito acceden a múltiples beneficios:

⦁ Atención personalizada durante todo el proceso, que facilita la comprensión del sistema y fortalece la confianza de cada suscriptor.

⦁ Cuotas accesibles y transparentes, respaldadas por la solidez institucional de una empresa con cuatro décadas de trayectoria.

⦁ Previsibilidad para planificar objetivos de mediano plazo con mayor seguridad.

⦁ Sorteos mensuales que permiten acceder anticipadamente al auto, la moto, la vivienda, el pack hogar o al dinero en efectivo.

Para acceder a toda la información ingresar a: https://www.autocredito.com/

En este nuevo aniversario, Autocrédito reafirma su liderazgo en el sistema de capitalización y renueva su compromiso de seguir acompañando a miles de argentinos en la concreción de sus proyectos, con un sistema confiable, transparente y respaldado por décadas de experiencia. Porque planificar tu futuro es posible.

Acerca de Autocrédito

Autocrédito S.A. es la empresa N.° 1 en Sistemas de Capitalización de la Argentina, con 40 años de trayectoria y una red de agencias oficiales en todo el país. A través de sus planes de capitalización, ofrece a las familias argentinas la posibilidad de acceder a bienes y capital mediante aportes mensuales accesibles, con sorteos mensuales realizados a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

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