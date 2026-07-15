La firma cerró su planta en La Matanza, conurbano bonaerense; y los trabajadores esperan la mediación del Ministerio de Trabajo. El sindicato de Camioneros dice que a los empresarios “les resulta más atractiva la timba financiera”. El cierre dejó más de 200 despidos y Camioneros lanzó un alerta en todo el sector

El cierre de la distribuidora de bebidas Express Beer abrió un nuevo frente de conflicto para el Sindicato de Camioneros. La empresa cesó sus operaciones y dejó sin trabajo a 220 camioneros, quienes además, según denunció la organización gremial, no cobraron los salarios correspondientes ni el medio aguinaldo. La entidad ya protesta con fuerte solidaridad de la rama Aguas y Gaseosas.

Ante este escenario, el gremio que conducen Hugo Moyano y Pablo Moyano declaró el estado de alerta y movilización en defensa de los trabajadores afectados y exigió una solución inmediata que garantice el pago de todas las sumas adeudadas y la continuidad de las fuentes laborales.

Desde Camioneros señalaron que la prioridad es preservar cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias que quedaron sin ingresos tras el cierre de la distribuidora. En un comunicado, la organización sindical reafirmó su compromiso con los trabajadores despedidos y destacó que continuará impulsando todas las acciones gremiales necesarias hasta obtener una respuesta.

Apoyo de empresas del sector

El sindicato informó además que recibió el respaldo de las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, prestadoras de servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, que manifestaron su solidaridad con los trabajadores afectados y acompañan el reclamo impulsado por Camioneros.

El acompañamiento de estas firmas refuerza la preocupación que genera el conflicto dentro del sector de la distribución de bebidas y la logística, donde el gremio mantiene el estado de alerta mientras reclama una solución para los 220 camioneros despedidos.

Camioneros viene de cerrar paritarias y firmar un nuevo acuerdo sectorial

El conflicto se produce pocos días después de que Camioneros alcanzara la revisión de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que fijó la actualización salarial para los meses de julio y agosto, consolidando una nueva recomposición de los ingresos para los trabajadores del sector.

Además, la organización sindical firmó recientemente un acuerdo con distribuidoras vinculadas a Coca-Cola y Cervecería y Maltería Quilmes para incorporar un adicional por presentismo en la rama Aguas y Gaseosas, un entendimiento que amplía derechos y mejora las condiciones económicas de los trabajadores comprendidos en esa actividad.

Mientras tanto, el caso de Express Beer suma preocupación en el sector logístico y de distribución de bebidas. Con el estado de alerta y movilización ya declarado, Camioneros mantiene su reclamo para que los 220 trabajadores despedidos perciban los salarios y el aguinaldo adeudados y puedan encontrar una solución que preserve sus fuentes de trabajo.

Fuente y fotos: Mundo Gremial



