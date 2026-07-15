El gobierno provincial plantea que el aumento impacte todos los meses de manera escalonada en activos y jubilados.

-Como primera medida, el próximo 20 de julio se abonará un refuerzo extraordinario, no bonificable y no remunerativo, de 100.000 pesos para los trabajadores activos y de 80.000 pesos para los jubilados y pensionados.

-En agosto: aumento del 5% para todos los trabajadores activos y pasivos.

-En septiembre: se priorizarán los sectores esenciales con mejoras específicas:

*Educación: incremento del 20% en el concepto Aula.

*Salud: aumento del 20% en la Bonificación por Riesgo de Salud.

*Seguridad: incremento del 10% en la bonificación especial.

-En octubre: nuevo refuerzo extraordinario, no bonificable y no remunerativo de 100.000 pesos para activos y 80.000 pesos para pasivos.

-En noviembre: aumento salarial del 5% para todos los agentes activos y pasivos.

CRONOGRAMA DE PAGOS DE JULIO

Desde el Gobierno provincial además adelantaron que los sueldos de julio se pagarán el jueves 30 para Pasivos y el viernes 31 para Activos. Finalmente, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas medidas forman parte de la política de recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales, con el objetivo de acompañar el poder adquisitivo y reconocer especialmente la labor de los sectores esenciales, en el marco de las posibilidades financieras de la provincia”.

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