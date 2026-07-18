Con motivo de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio, la Policía del Chaco pondrá en marcha un operativo especial de prevención y seguridad en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia y en paralelo, en toda la provincia. Habrá controles y restricciones.

Como parte de las medidas preventivas, se prohibirá la venta de bebidas en envases de vidrio en las inmediaciones de la plaza y se restringirá el ingreso de motocicletas y otros vehículos, con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes.

Asimismo, se solicita a la comunidad evitar dejar vehículos estacionados en las cercanías de la Plaza 25 de Mayo, para facilitar la circulación peatonal, permitir el normal desarrollo del operativo y prevenir posibles daños a los rodados.

Desde la fuerza provincial también se recomienda a la ciudadanía responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial, cuidando sus pertenencias y manteniendo una conducta que contribuya a que todo transcurra en un clima de orden. El operativo permanecerá activo antes, durante y después del encuentro deportivo, con presencia preventiva y monitoreo permanente en los sectores de mayor concurrencia.

Periodismo365