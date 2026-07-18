Con motivo de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio, la Policía del Chaco pondrá en marcha un operativo especial de prevención y seguridad en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia y en paralelo, en toda la provincia. Habrá controles y restricciones.
El dispositivo contará con una importante presencia policial destinada a tareas de prevención, control y ordenamiento del tránsito en el área céntrica de la capital, especialmente en los alrededores del principal punto de encuentro elegido habitualmente por los chaqueños.
Como parte de las medidas preventivas, se prohibirá la venta de bebidas en envases de vidrio en las inmediaciones de la plaza y se restringirá el ingreso de motocicletas y otros vehículos, con el fin de resguardar la seguridad de los asistentes.
Asimismo, se solicita a la comunidad evitar dejar vehículos estacionados en las cercanías de la Plaza 25 de Mayo, para facilitar la circulación peatonal, permitir el normal desarrollo del operativo y prevenir posibles daños a los rodados.
Desde la fuerza provincial también se recomienda a la ciudadanía responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial, cuidando sus pertenencias y manteniendo una conducta que contribuya a que todo transcurra en un clima de orden. El operativo permanecerá activo antes, durante y después del encuentro deportivo, con presencia preventiva y monitoreo permanente en los sectores de mayor concurrencia.
Periodismo365