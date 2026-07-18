La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), a través de la Secretaría Académica y el área de Posgrado, realizará el próximo 1 de septiembre, a las 18.00 horas, el curso de posgrado "El Control de Convencionalidad y el Art. 280 del CPCyC en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", una propuesta académica gratuita que se desarrollará bajo modalidad virtual.

Durante el encuentro se abordará la evolución de esta doctrina, el deber de jueces y tribunales de ejercer el control de convencionalidad y los desafíos que implica armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos.

El curso contará con la participación del Doctor Diego Moreno Rodríguez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del Doctor Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UBA, UNLPam y UNCAUS, quienes compartirán su visión académica y práctica sobre una temática de creciente importancia para el ámbito jurídico. La presentación y moderación estará a cargo del abogado Germán Oestmann, Rector de la UNCAUS.

La propuesta está destinada a magistrados, funcionarios judiciales, abogados, docentes, investigadores, estudiantes avanzados de Derecho y a todas las personas interesadas en el derecho constitucional, procesal y los Derechos Humanos.

La participación es libre y gratuita, representando una valiosa oportunidad para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias con referentes nacionales e internacionales en la materia. Los interesados pueden inscribirse a través del código QR disponible en la difusión oficial del evento. Consultas: 11 3989-3283 (lunes a viernes, de 8 a 13 horas). modernizacion@uncaus.edu.ar.

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