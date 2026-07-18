Será la próxima semana, en línea con la habitual marcha de los jubilados. El plan de lucha contempla otra movilización en agosto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la principal central obrera definió su primera marcha para el próximo miércoles 22 de julio, junto a los jubilados que se movilizan frecuentemente. La otra marcha tendrá lugar el viernes 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, patrono del Trabajo. El plan de lucha fue definido por los tres gremios durante la reunión que entablaron sus autoridades el pasado martes.

🇦🇷 LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO: MARCHAMOS JUNTO A LAS Y LOS JUBILADOS



Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna.



🗓️ Miércoles 22 de julio

🕒 15:00

📍 Av. Rivadavia y Rodríguez Peña pic.twitter.com/LAty0W9SQZ — CGT (@cgtoficialra) July 16, 2026

En la reunión, que se llevó a cabo en la sede central de la CGT, estuvieron presentes el triunvirato del gremio, conformado por Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio); José Sola (Seguro); y Octavo Argüello (Camioneros); Hugo Godoy (CTA - Autónoma) y Roberto Baradel (CTA - Trabajadores), quienes también decidieron movilizarse "cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)".

También informaron que se acordó confluir en la Semana Social, convocada por la Comisión Episcopal, para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que realizará el papa León XIV durante el mes de noviembre de este año.

Respecto a la idea de realizar un paro general, la CGT adelantó que está en la planificación aunque todavía no se definió una fecha estipulada. La medida estará precedida por protestas sectoriales, como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios. Además de la huelga, la central obrera pretende construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición a Javier Milei.

Fuente y fotos: Agencia NA



