La 29º edición de la Cabalgata de la Fe ya tiene confirmada su programación artística. Durante dos jornadas, la tradicional celebración chaqueña reunirá a destacados artistas provinciales y nacionales para acompañar a los miles de peregrinos, jinetes y visitantes que cada año participan de esta manifestación de fe e identidad.

El lunes 27 de julio, las actividades se trasladarán al Parque Provincial Pampa del Indio, donde tendrá lugar el cierre artístico de la Cabalgata. La gran atracción de la noche será El Chaqueño Palavecino, uno de los máximos referentes del folclore argentino, mientras que la apertura estará a cargo de Los Hijos del Chamamé.

Desde la organización señalaron que la propuesta artística busca poner en valor las raíces culturales, la música popular y el espíritu de encuentro que caracteriza a esta histórica celebración, considerada una de las más importantes del Chaco.

Fuente y fotos: Esto es Machagai