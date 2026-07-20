El comunicado de AFA sobre el regreso de la Selección tras el anuncio Javier Milei sobre el feriado. La entidad explicó que varios futbolistas partirán desde Estados Unidos hacia distintos destinos. El cuerpo técnico, parte del plantel y miembros del staff llegarán este lunes por la tarde.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución explicó que, una vez finalizada la participación en la Copa del Mundo, parte del plantel no viajará a la Argentina, mientras que otra porción de la delegación sí emprenderá el regreso. A través de sus redes institucionales, la casa madre del fútbol argentino destacó la comunión con el hincha y detalló la logística de regreso.

Pocas horas después de la caída en la final del Mundial 2026 frente a España y tras los anuncios vertidos por el presidente Javier Milei sobre la posibilidad de dictar un feriado nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial dirigido al público nacional.

En el texto, la entidad madre del fútbol local puso el foco en el agradecimiento al hincha y en la logística de la delegación, pero mantuvo un llamativo silencio respecto al anuncio del Gobierno nacional.

A pesar de que el Jefe de Estado había supeditado la norma laboral a la voluntad y al cronograma del plantel, el mensaje difundido por la entidad con sede en la calle Viamonte no hizo alusión alguna al feriado, ni tampoco a la propuesta de utilizar la Casa Rosada para un eventual reencuentro con los fanáticos.

En sus líneas principales, la AFA valoró el apoyo incondicional del público a lo largo de todo el torneo en Norteamérica. "El cariño recibido durante todo el camino demostró, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó el documento en nombre de los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes.

Respecto al operativo retorno, la AFA confirmó que el grupo de futbolistas no regresará en forma compacta a Buenos Aires. Gran parte de los futbolistas que militan en el exterior partieron de manera directa desde los Estados Unidos hacia sus destinos de receso o hacia las pretemporadas de sus respectivos clubes.

El comunicado completo de AFA

"Gracias por acompañar siempre

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.".

Fuente y fotos: TN - Minuto Uno