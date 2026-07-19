A través de sus redes sociales, el Presidente de la Nación llevó tranquilidad a la población respecto a las celebraciones por el subcampeonato mundial.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario confirmó que se dictará un feriado nacional para acompañar las celebraciones del equipo. La resolución de la Casa Rosada llega para disipar las dudas y la incertidumbre que se habían generado en las últimas horas en torno a la actividad laboral de los próximos días, especialmente tras el masivo acompañamiento espontáneo de los hinchas en las calles.

Bajo el título de "FESTEJO MUNDIAL", el Jefe de Estado detalló las condiciones de la medida oficial en un breve comunicado digital. "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", sentenció Milei.

Cuándo será el feriado nacional por el regreso de la Selección Argentina

El Gobierno nacional adopta una postura flexible para garantizar que la ciudadanía pueda volcarse a las calles a reconocer el esfuerzo de la Scaloneta sin contratiempos laborales. El día exacto en el que entrará en vigencia el decreto de necesidad y urgencia (DNU) se conocerá formalmente una vez que las autoridades de la AFA, en conjunto con el cuerpo técnico y los futbolistas, coordinen el cronograma de la caravana de bienvenida al país.

Fuente y fotos: Minuto Uno