El Gobierno del Chaco autorizó el llamado a Licitación Pública para la compra de insumos, medicamentos, insulinas y comprimidos destinados al tratamiento de pacientes con diabetes que reciben atención a través del Departamento Provincial de Diabetes del Ministerio de Salud.

La contratación será llevada adelante por la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con un presupuesto oficial aproximado de 5.936.339.829 pesos, conforme a la disponibilidad presupuestaria vigente.

Asimismo, el decreto aprueba los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y la documentación que regirá el proceso licitatorio, con el fin de garantizar transparencia, eficiencia y el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para este tipo de adquisiciones.

Con esta inversión, el Gobierno provincial fortalece el sistema sanitario, garantizando la disponibilidad de medicamentos e insumos esenciales para el tratamiento de pacientes con diabetes y asegurando la continuidad de una atención oportuna y de calidad en toda la provincia.

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