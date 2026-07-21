Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, promoviendo la adopción responsable y el cuidado de estos animales, mientras que en Argentina se recuerda a Chonino, un perro héroe.

Esta fecha destaca el rol que los perros desempeñan en la vida de las personas, su compañía y el lugar que ocupan en los hogares, donde muchos los consideran como miembros de la familia. En Argentina, el Día Nacional del Perro se conmemoró el 2 de junio, en honor a Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal que ganó notoriedad tras un tiroteo en Villa Devoto.

Chonino defendió a su guía herido y logró recuperar los documentos de los atacantes, lo que permitió su captura posterior. Este acto heroico llevó a que se fijara el 2 de junio como el Día Nacional del Perro en el país.

La celebración del Día del Perro fue instaurada en 2004 y tuvo como objetivo exaltar a estos animales de cuatro patas, considerados grandes compañeros de los seres humanos, ya sea como mascotas o como asistentes en diversas tareas.

Además de resaltar sus virtudes, la efeméride busca poner el foco en la adopción y el rescate de perros que viven en la calle, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituyen el 70 por ciento de la población canina.

La directora de Población Animal de San Miguel de Tucumán destacó el cambio en la relación entre las personas y sus mascotas, remarcó el crecimiento de la adopción responsable y recordó que continúan los operativos gratuitos de atención veterinaria en distintos barrios de la ciudad.

La directora de Población Animal de San Miguel de Tucumán, Mercedes Dabul, dialogó con Miguel Coronel en el programa “6AM” (93.9 MHz) con motivo del Día Internacional del Perro y destacó la transformación que experimentó la sociedad en la forma de vincularse con los animales de compañía. Según explicó, cada vez son más las familias que consideran a perros y gatos como parte de su núcleo familiar.

“Desde hace algunos años cambió la mentalidad de las familias con respecto a la inclusión de perros y gatos dentro de los hogares. Antes se consideraba normal que el perro permaneciera fuera de la vivienda para cumplir una función de cuidado. Hoy existe un vínculo mucho más cercano y afectivo, por eso se habla de familias multiespecie”, sostuvo la funcionaria. Además, remarcó que los perros son considerados sujetos de derecho como personas no humanas, aunque advirtió que todavía persisten situaciones de abandono y maltrato.

Por último, Dabul señaló que crece el número de tucumanos que optan por la adopción responsable, incluso de perros adultos, y confirmó que la Dirección de Población Animal mantiene operativos permanentes con atención veterinaria y vacunación gratuita en distintos barrios de la Capital.

Fuente y fotos: Cadena 3 - GN Noticias