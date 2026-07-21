Un hombre mayor de edad murió esta siesta, tras ser embestido por un automóvil en Ruta Nacional Nº 89 y calle Misiones, en Corzuela.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el siniestro vial ocurrió entre una camioneta Volkswagen Amarok, color gris, dominio AH931MR, conducida por M.A.B., de 72 años de edad, domiciliado en Colonia Necochea Lote 141 - Las Breñas, quien no resultó lesionado; y una motocicleta de 110 cc., conducida por un hombre identificado solamente como Lucas Meza, mayor de edad, quien fue trasladado en ambulancia, verificando su deceso en el Hospital local. Se informó a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata a cargo de la Dra. María Anton Rafart.

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