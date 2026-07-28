La mandamás del Fondo dejó pocas definiciones. La más importante fue que cree que el gobierno nacional no requerirá "financiamiento adicional del FMI".

El dato es superlativo. La Argentina debe pagarle al FMI unos U$S 6500 millones a lo largo de 2027. Será el primer año en el que el resultado neto favorecerá al FMI. “Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Georgieva durante la conferencia de prensa de este mediodía. Agregó que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

Tal como se esperaba, Georgieva llenó de halagos a la gestión de la Casa Rosada y evitó hablar de la posibilidad de que el año que viene, en medio del proceso electoral, sea necesario un apuntalamiento del gobierno de Milei si se produce una corrida cambiaria, al estilo de la vivida entre julio y octubre y que derivó en la compra de más de 20.000 millones de dólares por parte de empresas, millonarios y ahorristas menores.

Esa situación se saldó con una intervención inédita del Tesoro de Estados Unidos, que ideó un mecanismo por el cual compró pesos y metió dólares en el mercado local. Pero más importante aún, mostró la voluntad de Washington de sostener a Milei. Sin ese respaldo, es probable que la corrida contra el peso hubiese derivado en una corrida bancaria.

Además, existe un panorama global complejo para una economía como la Argentina, con tendencia a una suba de las tasas internacionales por la mayor inflación provocada por la guerra en Irán, el cierre de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, el alza de los precios de las commodities y una mayor contracción financiera.

Al final de la breve conferencia –solo aceptó tres preguntas- Georgieva -que tenía al lado al ministro Luis Caputo– usó su encanto y cual coach ontológica arengó a los presentes en el auditorio del Ministerio de Economía, y a través de la transmisión, a todos los argentinos: “¿Están listos? ¿Los argentinos de la sala están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes. ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? ¿El pueblo argentino puede ser perseverante para transformar el país? Ustedes como argentinos. Yo no soy argentina. Creo que hay una gran promesa para argentina”. Con esa sonrisa que la caracteriza, Georgieva concluyó la reunión con un brusco: “Listo, terminamos”.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino



