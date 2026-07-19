El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará a Buenos Aires hacia el mediodía y evitará ir hacia la Casa Rosada, pese al ofrecimiento del Gobierno.

Según pudo saber El Destape de fuentes de la AFA, la Selección llegará al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 13 horas de este lunes en dos vuelos charter paralelos, uno con los jugadores y el cuerpo técnico y otro con sus familiares.

Luego, agregaron las fuentes, el equipo irá directamente para el predio que la propia AFA posee en Ezeiza. De esta manera, dieron a entender que los jugadores no irán a la Casa Rosada, pese a que el presidente, Javier Milei, había ofrecido esa posibilidad.

"Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Ya mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo", había dicho el Presidente al respecto el miércoles pasado, tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, esa opción parece haber sido descartada por el equipo.

Todavía resta que el Gobierno defina si dictará feriado o asueto para este lunes, tal como había dejado trascender en la previa, para permitir que la gente vaya a recibir a la Selección liderada por Lionel Messi.

Aunque en principio la posibilidad de un feriado había sido pensada en caso de una consagración, no se descarta igual alguna medida de este tipo tras el subcampeonato obtenido. Por el momento, y tras la finalización del partido que coronó campeona a España, fuentes oficiales adelantaron que aún no se tomó una definición al respecto.

Fuente y fotos: El Destape