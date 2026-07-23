Los uniformados incautaron ocho armas de fuego, aproximadamente 2.000 municiones y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación se inició tras el hallazgo de un tapir muerto por un disparo de arma de fuego, ocurrido el pasado 17 de julio en la zona de Legua 13. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías de General San Martín y contaron con la presencia de un secretario de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.









Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron ocho armas de fuego de distintos calibres, entre ellas fusiles, escopetas y una pistola calibre 9 milímetros. Además, incautaron 2.000 cartuchos y municiones, vainas servidas, indumentaria utilizada para actividades de caza, reflectores y otros elementos de interés para la causa. También fueron secuestrados dos teléfonos celulares, que serán sometidos a las pericias correspondientes por disposición de la Fiscalía interviniente.

















Los tres hombres que ocupaban los inmuebles fueron notificados de su situación legal, mientras que las armas, municiones y el resto de los elementos incautados quedaron bajo resguardo de la Comisaría de Laguna Limpia. La investigación continúa para determinar las responsabilidades en la muerte del tapir, una especie protegida por la legislación provincial y nacional.

Periodismo365