Para el juez Ramos Padilla, no se respetaba el derecho de los consumidores a tener información sobre los precios. Tras la guerra en Medio Oriente y pese al auge de Vaca Muerta, la nafta aumentó 18,2% en dólares y está más cara que en Brasil y Estados Unidos.

La intervención del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata número 2 significa un golpe a una norma firmada por el ministro Luis Caputo el año pasado que, con la excusa de la desregulación, daba vía libre a las empresas para aumentar los precios a su antojo sin tener que avisar a sus clientes.

El fallo responde a una medida cautelar solicitada por el CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), que había sido impugnada tanto por el Estado Nacional como por Opessa, la empresa subsidiaria de YPF que administra las estaciones de servicio pertenecientes a la compañía.

En las 25 páginas que fundamentaron su decisión, Ramos Padilla se basó en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el acceso “a una información adecuada y veraz” por parte de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, y a la obligación de las autoridades de proteger esos derechos. También se apoyó en el artículo 43, que habilita la interposición de recursos de amparo “contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares” que lesione tales derechos.

Desde 2016, la normativa exigía que las empresas informaran a las autoridades los cambios en el precio de venta al público de la nafta, el gasoil y el GNC, de manera online y hasta ocho horas después de producidos. En mayo del año pasado, el gobierno libertario eliminó tal obligación. Para ello argumentó que “los consumidores ya acceden a precios en tiempo real a través de aplicaciones, redes sociales y páginas web de las mismas empresas expendedoras” y que eso era suficiente.

Sin embargo, el juez consideró que “el nuevo régimen establecido no garantiza un adecuado acceso a la información de precios para los consumidores, en tanto ha derogado el régimen de información previamente establecido sin haber establecido uno en sustitución que resguarde suficientemente los derechos de los consumidores”.

La situación se agravó con el sistema de micropricing o tarifas dinámicas, por el cual los valores de venta pueden variar de manera casi instantánea, incluso entre estaciones de servicio de la misma compañía, según cómo evolucione la demanda. “Si hoy en día un consumidor quisiera saber el precio de las naftas en surtidor, debería efectuar una búsqueda incierta en los sitios oficiales de las diferentes estaciones de servicio o acudir personalmente a las estaciones de provisión de combustible y verificar ese valor in situ, lo cual evidentemente no facilita el acceso a una información adecuada y veraz”, sostuvo Ramos Padilla.

Tras este fallo, la resolución de Caputo ya no será aplicable. De todos modos, esto no implica la vuelta inmediata al sistema anterior, ya que Economía podrá diseñar cualquier mecanismo que cumpla con el requisito establecido por la Justicia de mantener informados a los consumidores.

Además, llega en un momento caliente para la fijación del precio de los combustibles. Tras los ataques Estados Unidos e Israel a Irán, el precio internacional del barril de petróleo se disparó. En ese momento, YPF anunció aumentos que acumularon el 23% pero prometió absorber una parte del incremento. Ahora, con algo más de calma en la zona de conflicto, el valor del crudo bajó, pero en el mercado local la nafta no lo acompañó.

Al respecto, el sitio especializado Global Petro Prices calculó que a fines del mes pasado el litro de nafta promediaba en la Argentina un precio de 1,37 dólares por litro, con una suba de 18,2% (en dólares) a lo largo del semestre. Esto la ubica más cara que Brasil, Colombia, Paraguay y Bolivia, entre otros países de la región, y va a contramano de la abundante producción de crudo en el yacimiento de Vaca Muerta. El valor también es más alto que el de Estados Unidos (1,07 dólares) y Australia (1,10), aunque es más barato que el promedio de los países europeos, donde el litro supera los dos dólares.

Fuente y fotos: El Ciudadano



