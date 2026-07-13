Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero acompañó el acto central por el 138° aniversario de Makallé, junto al intendente Marcelo Angione, autoridades provinciales, legisladores, intendentes de localidades vecinas, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos.

Durante el acto protocolar, el gobernador y el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, firmaron junto al municipio un convenio para la refacción integral del Polideportivo local, cuya obra comenzará de manera inmediata. También se entregaron títulos de propiedad a familias de Makallé y elementos destinados a instituciones de la comunidad a través de la Fundación Soy Chaco.

En su mensaje, Zdero destacó el espíritu de esfuerzo que caracteriza a la comunidad y aseguró que el Gobierno provincial continuará acompañando el crecimiento de la localidad. “Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con los 138 años de esta querida ciudad, nacida del esfuerzo, del trabajo y de los sueños de hombres y mujeres que construyeron un futuro mejor para sus familias”, expresó.

El mandatario recordó que el Gobierno provincial ya concretó importantes obras para Makallé, como la habilitación de la Escuela Agropecuaria N° 59 y las mejoras en edificios públicos, y anunció una nueva inversión en infraestructura vial, con más cuadras de pavimento. “Quiero anunciar que vamos a comenzar un esfuerzo compartido con el municipio para ejecutar nuevas cuadras de pavimento. Vamos a seguir trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la provincia atraviesa una etapa de transformación y convocó a aprovechar las oportunidades que se abren para el desarrollo productivo. “Son tiempos de grandes oportunidades para el Chaco. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo y de la producción. Cuando al campo le va bien, le va bien al Chaco y le va bien a la Argentina”, señaló.

En ese sentido, destacó el fortalecimiento de la producción chaqueña y recordó que durante la jornada visitó el frigorífico de Pampa del Infierno, desde donde partió un nuevo cargamento de carne caprina con destino a Arabia Saudita. “Eso demuestra que cuando acompañamos a quienes producen, generamos empleo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente. Ese es el camino que queremos para toda la provincia”, remarcó.

Finalmente, convocó a los vecinos a seguir construyendo una provincia con previsibilidad y oportunidades. “No bajemos los brazos. Tenemos una enorme oportunidad para crecer y demostrar de lo que somos capaces los chaqueños. Feliz cumpleaños Makallé y gracias por permitirnos compartir este día tan especial”, concluyó.

Angione: “Los pueblos crecen cuando trabajan unidos”

Por su parte, el intendente Marcelo Angione agradeció el acompañamiento del Gobernador y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar numerosas obras para la comunidad. “Hoy celebramos 138 años de historia construidos por hombres y mujeres que hicieron de Makallé el pueblo que somos. Los pueblos no crecen por casualidad; crecen cuando tienen un rumbo, cuando sus instituciones trabajan juntas y cuando cada vecino entiende que el éxito colectivo es más importante que el logro individual”, expresó.

El jefe comunal repasó las acciones desarrolladas junto al Gobierno provincial, entre ellas las mejoras en el Registro Civil, Bomberos Voluntarios, la nueva estación de bombeo, la creación de la Escuela Agropecuaria y el convenio para la refacción del Polideportivo.





Además, resaltó la importancia de fortalecer la educación, la producción, el comercio y las instituciones como pilares del desarrollo local. “Creemos firmemente que el futuro se construye con educación, producción y empleo. No existe desarrollo posible sin una comunidad que invierta en el conocimiento y acompañe a sus instituciones”, afirmó.

Finalmente, convocó a toda la comunidad a trabajar dejando de lado las diferencias políticas. “Cuando se trata del futuro de nuestro pueblo, los acuerdos deben estar por encima de cualquier bandera política. El verdadero partido se juega todos los días en el territorio y se gana trabajando unidos por el bienestar de todos los vecinos”, concluyó.

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