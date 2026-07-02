Un violento choque se produjo este jueves a la mañana temprano, sobre Ruta Nacional Nº 16 en cercanías de Avia Terai; con el lamentable saldo de un fallecido en el acto.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes un camión Iveco Cursor 330, dominio MVJ-265, con acoplado dominio AG072GD, guiado por un hombre de 37 años, observando que el chasis estaba volcado sobre uno de sus laterales en la banquina sentido descendente, mientras que el acoplado permanecía en la banquina.

El otro vehículo partícipe fue una camioneta Volkswagen Amarok, color blanco, dominio KGJ-597, y su conductor permanecía dentro del habitáculo sin signos vitales, sobre el carril descendente de la cinta asfáltica.

Personal de Salud Pública que en una ambulancia llegó al lugar, confirmó que el conductor de la camioneta había fallecido en el acto. Horas después el conductor de la Amarok fue identificado como Facundo Adrián Trangoni, de 26 años de edad, oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña pero domiciliado en Concepción del Bermejo.

El Fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial. Los restos del joven Facundo Trangoni son velados en Sala de calle 2 esquina 7 del centro saenzpeñense, con servicio de Cochería Santa Catalina. Serán sepultados en el Cementerio Privado Parque Jardín en horario a confirmar.

Periodismo365