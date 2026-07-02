Era buscado intensamente por la Policía desde su desaparición en en colonia La Mascota, cercanías de Napenay; en fecha 21/06/26; de acuerdo a informes de la Policía del Chaco. El menor acompañado de su padre, se presentó esta mañana en Comisaría 6º de Presidencia Roque Sáenz Peña y se desactiva el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Asimismo, se hizo saber que ambos fueron trasladados hacia esa dependencia policial a los fines de proceder a la restitución del menor a su progenitora y dar continuidad a las disposiciones judiciales vigentes.

De lo acontecido se puso en conocimiento a la Fiscalía y al Juzgado interviniente. En consecuencia, se dispuso la desactivación del Protocolo de Búsqueda de Persona. Interviene en el caso el Equipo Fiscal N° 2, a cargo del Dr. Gerónimo Roggero; en la causa por "Supuesto Impedimento de contacto con su hijo menor".

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