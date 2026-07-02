Era buscado intensamente por la Policía desde su desaparición en en colonia La Mascota, cercanías de Napenay; en fecha 21/06/26; de acuerdo a informes de la Policía del Chaco. El menor acompañado de su padre, se presentó esta mañana en Comisaría 6º de Presidencia Roque Sáenz Peña y se desactiva el Protocolo de Búsqueda de Personas.
FOTO: Ilustrativa - Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este jueves en horas de la mañana, se recibió comunicación telefónica por parte del Crio. Insp. Félix Ferreyra, Jefe de la Comisaría 6º de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien informó que un hombre mayor de edad se presentó ante el Juzgado de Familia de esta ciudad, acompañado de su hijo menor Lucas Daniel García Orué, de 5 años.
Asimismo, se hizo saber que ambos fueron trasladados hacia esa dependencia policial a los fines de proceder a la restitución del menor a su progenitora y dar continuidad a las disposiciones judiciales vigentes.
De lo acontecido se puso en conocimiento a la Fiscalía y al Juzgado interviniente. En consecuencia, se dispuso la desactivación del Protocolo de Búsqueda de Persona. Interviene en el caso el Equipo Fiscal N° 2, a cargo del Dr. Gerónimo Roggero; en la causa por "Supuesto Impedimento de contacto con su hijo menor".
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