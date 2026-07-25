El conductor oriundo de la provincia de Santa Fe, explicó que una compuerta se abrió accidentalmente y volcó parte de la carga sobre la ruta.

Al llegar al lugar los uniformados hablaron con un transportista de 44 años de edad, oriundo de Reconquista, provincia de Santa Fe; quien explicó que cuando conducía un camión Scania, modelo G 360, dominio OKZ-885, con acoplado Sola y Brusa dominio AD 941 BN, transportando carga de maíz; una compuerta del acoplado se destrabó y cayó grano sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente no se constataron daños materiales como tampoco personas lesionadas. Se procedió a regular el tránsito en el sector.

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