El conductor oriundo de la provincia de Santa Fe, explicó que una compuerta se abrió accidentalmente y volcó parte de la carga sobre la ruta.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este sábado a las 18.00 horas, efectivos de la Comisaría de Concepción del Bermejo fueron alertados que sobre Ruta Nacional Nº 16, a 2 kilómetros del acceso a esa localidad había una importante cantidad de maíz sobre la cinta asfáltica.
Al llegar al lugar los uniformados hablaron con un transportista de 44 años de edad, oriundo de Reconquista, provincia de Santa Fe; quien explicó que cuando conducía un camión Scania, modelo G 360, dominio OKZ-885, con acoplado Sola y Brusa dominio AD 941 BN, transportando carga de maíz; una compuerta del acoplado se destrabó y cayó grano sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente no se constataron daños materiales como tampoco personas lesionadas. Se procedió a regular el tránsito en el sector.
Periodismo365