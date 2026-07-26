El accidente ocurrió en la tarde de este sábado en las afueras de la localidad. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 17.10 horas del sábado, efectivos de la Comisaría de General Pinedo constataron que un camión Mercedez Benz 1114, color amarillo, dominio VBE-204, con semiacoplado dominio SSW-185, guiado por un hombre de 30 años, domiciliado en Gancedo, circulaba por Ruta Nacional Nº 89 acompañado por otro sujeto de 48 años desde Concepción del Bermejo hacia Gancedo.
El vehículo transportaba algodón para la empresa SOGICO S.A, y el conductor manifestó haber perdido el control del rodado. Ambos individuos manifestaron no tener lesiones y no desearon ser examinados por los médicos. Cabe destacar que el camión no obstruyó la calzada y se reguló el tránsito. Se labró Acta de Constatación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, a cargo de la Dra. María Anton Rafart; en la causa por "Supuesto Siniestro Vial".
Periodismo365