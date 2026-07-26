El accidente ocurrió en la tarde de este sábado en las afueras de la localidad. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El vehículo transportaba algodón para la empresa SOGICO S.A, y el conductor manifestó haber perdido el control del rodado. Ambos individuos manifestaron no tener lesiones y no desearon ser examinados por los médicos. Cabe destacar que el camión no obstruyó la calzada y se reguló el tránsito. Se labró Acta de Constatación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, a cargo de la Dra. María Anton Rafart; en la causa por "Supuesto Siniestro Vial".

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