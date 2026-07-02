El accidente de tránsito ocurrió en la noche de este jueves sobre Ruta Nacional Nº 16, en cercanías de Pampa del Infierno.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que se trataba de un camión Mercedes Benz modelo L1938, dominio ROT-895, propiedad de la empresa "Group Forestal S.A.", que transportaba en chasis y acoplado marca Hermann modelo APA3E17, rollos de quebracho colorado, volcando el acoplado con carga.

El rodado era guiado por un hombre de 32 años domiciliado en Pampa Napenay, Sáenz Peña; quien manifestó no encontrarse lesionado. Cabe remarcar que el camión con chasis y acoplado se encuentra a 3 metros de la ruta sin interrumpir el tránsito.

Se realizó Acta de Constatación con tomas fotográficas. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Marcelo Fabian Soto (subrogante); en la causa por "Supuesto vuelco".

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